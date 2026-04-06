Las autoridades de Arona y Las Palmas de Gran Canaria incrementan la vigilancia ante las imprudencias y el exceso de velocidad de estos vehículos

La Policía Local intensifica los controles de patinetes eléctricos en los grandes municipios canarios. Esta medida responde a incidentes graves de seguridad vial y al malestar generalizado de los residentes. El objetivo principal busca garantizar la convivencia ciudadana y el respeto a las normas de tráfico actuales.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Un conductor circuló a 104 kilómetros por hora en la calle Olof Palme de Las Palmas de Gran Canaria. Los agentes locales detectaron esta infracción temeraria durante un control de velocidad rutinario. Esta cifra supone una auténtica salvajada para un vehículo de movilidad personal.

El incidente ha encendido las alarmas sobre el potencial peligro de estos dispositivos modificados. La normativa actual exige que los patinetes funcionen como un vehículo más con total seguridad. Sin embargo, el respeto a los límites de velocidad sigue siendo una asignatura pendiente.

La policía recuerda que estos infractores ponen en riesgo su vida y la de los peatones. Por este motivo, la vigilancia en las zonas céntricas será mucho más estricta a partir de ahora. Se aplicarán sanciones severas para erradicar estos comportamientos irresponsables en la capital grancanaria.

Malestar vecinal en las zonas turísticas

Los residentes de Los Cristianos, en Tenerife, denuncian la actitud imprudente de muchos usuarios. Los peatones aseguran que caminar por las aceras o sentarse en terrazas resulta muy molesto. Además, acusan a los conductores de desconocer las normas mínimas de comportamiento.

Muchos vecinos critican que algunos usuarios circulan bajo los efectos del alcohol habitualmente. Esta situación genera una sensación de inseguridad constante en las principales vías de Arona. El Ayuntamiento ha escuchado estas quejas para diseñar un plan de actuación inmediato.

La convivencia entre los vehículos de movilidad personal y el peatón es actualmente muy tensa. Por consiguiente, las autoridades locales priorizan la protección del ciudadano frente a la irresponsabilidad. Los controles preventivos aumentarán en las áreas de mayor afluencia de visitantes.

Operativo especial y sanciones a empresas

Héctor Reyes, concejal de Seguridad de Arona, anuncia una campaña de vigilancia mucho más intensa. La policía local ya ha realizado 92 actuaciones específicas contra estos vehículos de alquiler. Como resultado, los agentes han procedido a la inmovilización de 81 patinetes eléctricos.

Los datos policiales revelan que el 99,9 % de los vehículos intervenidos pertenecen a empresas de alquiler. Debido a esta circunstancia, las multas recaen directamente sobre las compañías propietarias de los dispositivos. Esta estrategia busca que las empresas controlen mejor el uso de su flota.

El consistorio pretende garantizar la seguridad de los residentes y de los turistas que nos visitan. Las inspecciones administrativas también verificarán que cada vehículo cumple con los requisitos legales técnicos. El ayuntamiento no tolerará más infracciones en las zonas peatonales del municipio.