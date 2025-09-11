El canal autonómico emite este viernes 12 de septiembre el X Concierto Sanjuanero, enmarcado en las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria

El tradicional concierto impulsado por Olga Cerpa y Mestisay contó en su décima edición con la participación de Haydée Milanés y Carlos Varela

La música y la memoria se dan la mano este viernes 12 de septiembre, a las 22:30 horas, en Televisión Canaria con la emisión del «Concierto Sanjuanero: Canciones para Pablo», un tributo al célebre cantautor cubano Pablo Milanés celebrado el pasado mes de junio en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de las Fiestas Fundacionales.

En un escenario abierto al mar, artistas cubanos y canarios rindieron homenaje a una de las voces más queridas de la trova latinoamericana, fallecido en 2022. Su hija Haydée Milanés y el cantautor Carlos Varela compartieron por primera vez escenario con Olga Cerpa y Mestisay, anfitriones de este encuentro que ya forma parte de las fiestas anuales de la ciudad.

Para Haydée Milanés fue la primera vez que cantó junto a Olga Cerpa, y la noche tuvo además un componente íntimo con la presencia de Nancy Pérez Rey, viuda de Milanés, que acompañó este recuerdo compartido.

Canarias y Cuba cantan a Pablo Milanés

El repertorio repasa canciones inolvidables que forman parte de la memoria colectiva como ‘Yolanda’, ‘El breve espacio en que no estás’ o ‘Yo no te pido’, así como piezas menos conocidas pero igualmente significativas, interpretadas en formato de solos, dúos y tríos.

Bajo la dirección musical de Hirahi Afonso, participaron en el encuentro los cubanos Daniel Amat (piano), Totó Noriega (percusión latina), Ismel Leal (violín) y Arjadys López (tres cubano), junto a los canarios Jaime del Pino (bajo), Jairo Cabrera (vientos), Osvaldo Hernández (batería) e Isabel Padrón (coros).

Impulsado hace ya diez años por Olga Cerpa y Mestisa y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Concierto Sanjuanero se ha consolidado como una de las citas más esperadas de las fiestas de la ciudad, uniendo tradición, memoria y celebració