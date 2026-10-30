‘Mencey’, ‘Sebadal’ o ‘Guanarteme’: las palabras canarias que se abren paso en el nuevo diccionario de la RAE

La 24.ª edición del Diccionario de la lengua española incorpora y actualiza voces vinculadas a Canarias y refleja términos relacionados con los cambios sociales

Canarias gana presencia en la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE), presentada este viernes, 30 de octubre, por la Real Academia Española (RAE). Entre las voces vinculadas al Archipiélago que aparecen en la nueva obra destacan términos como graciosero, sebadal, mencey o canariedad, palabras estrechamente relacionadas con la identidad, la historia y el patrimonio natural de las Islas.

La Real Academia Española (RAE) presenta este viernes las novedades de la 24 edición del ‘Diccionario de la lengua española’ (DLE). EFE/ Fernando Villar

La nueva edición refuerza la presencia de las variedades geográficas del español y da cabida a vocablos característicos de distintos territorios. En el caso de Canarias, una de las incorporaciones destacadas es graciosero, gentilicio utilizado para referirse a los naturales de La Graciosa.

También figura sebadal, un término tradicional del español de Canarias que designa los fondos marinos cubiertos de sebas o las formaciones vegetales submarinas que estas plantas crean en aguas poco profundas. Hasta ahora, la propia Academia Canaria de la Lengua recogía el término como un canarismo que no aparecía en el diccionario académico.

Otra de las voces vinculadas al Archipiélago es mencey, palabra de origen prehispánico asociada a los antiguos habitantes de Tenerife y utilizada para denominar a los jefes o reyes guanches. A ellas se suma canariedad, término relacionado con el carácter, sentimiento o condición de lo canario.

Presentación de la 24ª edición del diccionario

Al acto, que ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos en el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo), han asistido los directores de las 23 academias del ámbito hispanohablante y estaba previsto que lo presidieran los reyes, pero el accidente modificó su agenda.

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de la asociación de academias de la lengua española, Asale, ha asegurado que se trata del primer diccionario «nativo digital», es decir, que el diccionario en papel -dos volúmenes en tapa dura con 3.606 páginas y que editará Espasa- se ha confeccionado a partir de la edición digital y no a la inversa.

La anterior edición databa de 2014. Desde entonces se habían presentado hasta nueve actualizaciones, pero no se habían trasladado al papel y esta es la primera edición completamente renovada. El diccionario supone «el cenit» de una generación que data de 1780 y «el acta de nacimiento de los diccionarios del futuro», ha subrayado Muñoz Machado, ya que la tecnología digital permitirá relacionar esta obra con las demás de la Academia e incorporar información visual.

Más de 6.000 novedades

Las palabras canarias forman parte de una renovación mucho más amplia. La nueva edición del DLE incorpora más de 6.000 nuevas entradas y supone la primera revisión completa del diccionario desde la edición publicada en 2014. En total, la obra cuenta con 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones.

Entre las novedades aparecen términos que ya forman parte del lenguaje cotidiano como influencer, pódcast, gordofobia, basuraleza, ecoansiedad, ciberataque, metaverso, docuserie, turistificación, AOVE, burrata o narcolancha. También se incorporan expresiones relacionadas con las nuevas tecnologías, como inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa.

Palabras representativas de la riqueza del español

Por otro lado, en relación con el eje geográfico y a propuesta de las academias, se han incorporado 1.490 gentilicios y 1.570 voces de uso exclusivo en los distintos países hispanohablantes. Las acepciones con alguna marca de países americanos ascienden a 20.672 en total.

Algunos de los términos nuevos de países americanos que se incorporan son acitronar (México), bicisenda (Argentina, Paraguay, Uruguay), cocotaxi (Cuba), corillo (Puerto Rico), motoconcho (República Dominicana) o puntabola (Bolivia).

Durante el acto, cada uno de los directores o presidentes de academias que componen la Asale ha subido al estrado para elegir una palabra del diccionario. Muñoz Machado ha abierto el fuego con una común a todos, ‘tolerancia’, «porque representa los valores de convivencia y democracia».

Otras novedades del diccionario

La académica Paz Battaner, directora de esta edición, ha desglosado otros cambios cuantitativos y cualitativos. Se ha revisado la etimología de un número elevado de artículos y se ha añadido a muchos que no la tenían (suman 54.829 en total); también se han introducido muchos más ejemplos (85.201) para ilustrar el sentido y uso de las voces definidas.

En cuanto a la organización interna, por primera vez las acepciones se agrupan y ordenan de manera jerarquizada atendiendo a su frecuencia de uso y a la relación de significado que mantienen entre ellas, y no a su categoría gramatical o a su origen geográfico como hasta ahora.

Además, las palabras con moción de género se presentan ahora con la forma femenina desarrollada y no solo representada por su terminación. En la versión digital del Diccionario se ofrecen apartados de sinónimos y afines y de antónimos y opuestos, algo que ya incluyó la séptima actualización de la anterior edición y que ahora se incrementa y enriquece.