ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Una menor se precipita desde un edificio en Gáldar

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La Guardia Civil investiga la causa por la cual una menor se precipitó este miércoles desde un edificio en Gáldar, Gran Canaria

Un ciclista grave tras colisionar con un coche en Gran Canaria
El helicóptero del GES

Una menor de edad se ha precipitado este miércoles desde un edificio en el término municipal de Gáldar. La Guardia Civil ya ha abierto una investigación.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita, que agregan que la afectada, que fue trasladada en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta un centro hospitalario de la capital, se encuentra estable.

Por su parte, la Guardia Civil ha indicado que por el momento no ofrecerá más información. Ya se han iniciado las pesquisas necesarias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La película ‘El fogonero’ llega a Gran Canaria de la mano de “Malditas guerras”

El Tiempo en Canarias | Vuelven los alisios y el ambiente más húmedo

Comienzan las declaraciones en el juicio del Caso Tradex

Peligran los fuegos artificiales en las fiestas de La Gomera y El Hierro

Gran Canaria ya cuenta con su primer Centro de Control de la Movilidad

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025