Los creadores más jóvenes tienen una cita este fin de semana en ‘Merkarte Feria Deluxe 2025’ donde podrán mostrar y vender sus obras

Los artistas emergentes mostrarán sus creaciones en ‘Merkarte Feria Deluxe 2025’. Cabildo de Tenerife.

Los artistas más jóvenes tienen una cita este fin de semana en ‘Merkarte Feria Deluxe 2025’ en La Laguna. 14 creadores mostrarán sus obras en un espacio habilitado en La Laguna Gran Hotel.

Con esta iniciativa se pretende impulsar el talento de los jóvenes artistas de la isla y darla a conocer a la población. Organizado por el Cabildo de Tenerife y el ayuntamiento de La Laguna, el consejero de Juventud y Formación, Serafín Mesa, ha resaltado que será «un espacio vibrante donde arte joven, creatividad y cultura se fusionan con la experiencia única de un hotel boutique en pleno corazón de San Cristóbal de La Laguna, ciudad Patrimonio de la Humanidad».

Distintas disciplinas artísticas

Las diferentes propuestas artísticas abarcan pintura, ilustración, collage, arte fluido, escultura, cerámica entre otras disciplinas plásticas. Los participantes son Rima Cyplite; Irene Morales; Clara Pérez; Melani Luis; Inés Atlántica; Amalia Izquierdo;Lina Knysh; Álvaro Sonson; Adriana Kupke; Ana Maia; Irene Suárez;Antonella Ten Hoever; Alba Dorta y Jota Collage.

En esta edición habrá talleres de acuarela, cerámica, fanzines y visual thinking. La música en vivo acompañará durante las dos jornadas, en las que también habrá un espacio para el networking y el diálogo.

Merkarte es un programa educativo, artístico y social organizado por el Cabildo de Tenerife que tiene como objetivo visibilizar, promocionar y empoderar a los jóvenes creativos de la isla.