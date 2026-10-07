Tras 21 años de historia con la selección de Argentina, Lionel Messi, se despidió en un partido amistoso en Buenos Aires contra Benín donde logró marcar de penalti en el minuto 70

Lionel Messi en su partido de despedida de la selección argentina. Imagen EFE

Lionel Messi se despidió este martes de la selección de Argentina tras 21 años de historia inolvidable con 126 goles, el último de penalti en los 70 minutos de un partido ganado por 3-0 a Benín en Buenos Aires, y en una noche cargada de muchas emociones, homenajes y lágrimas.

Los 85.000 espectadores en el estadio Monumental cantaron el gol 126 del capitán como si hubiese sido el de un título mundial.

A los 70 minutos, Messi respiró profundo, tomó impulso y sacó desde el punto penalti un zurdazo potente que se le metió por el palo de su mano izquierda al portero de Benín Marcel Dandjinou.

Antes del tanto que puso la puntilla al partido contra una rocosa selección de Benín, Messi tuvo opciones de anotar en los minutos 6, 23, 26 y 32.

En el amanecer del segundo tiempo, (m.48) ejecutó un córner que viajó sin oposición hasta el centro del área pequeña de Dandjinou y sin dejar caer el balón, con un toque seco, apareció el central Nicolás Otamenti para marcar el 1-0.

Fue el pase del astro de 39 años que despide a un escudero de 38 que también se marchó hoy en su partido número 140.

Y en el minuto 61 el joven talento Nico Paz apareció para marcar el segundo desde fuera del área con un lanzamiento de efecto, imposible para el portero.

Después del pitido final, el árbitro Fernando Véjar le regaló sus tarjetas al diez, los demás jugadores de ambas selecciones hicieron fila para saludarle y todos miraron al cielo para ver el espectáculo de luces formado por drones que reflejaron la figura de Messi y la camiseta que lució desde su debut en 2005.

Minuto 10

El amistoso entre Argentina y Benín se detuvo al cumplirse el minuto 10 para que el estadio Monumental se pusiera en pie y dedicara una prolongada ovación a Lionel Messi, acompañada por fuegos de artificio, en el último partido del astro con la selección argentina.

La afición ya se había levantado cuatro minutos antes, cuando Messi recibió el balón fuera del área y ensayó su primer remate de la noche, detenido por el portero de Benín, Marcel Dandjinou, y lo volvió a hacer en el minuto 23, cuando la ‘Pulga’ conectó un balón frente a la portería pero no logró anotar.

Messi en su partido de despedida después de dos décadas con la selección de Argentina. Imagen EFE

Los homenajes comenzaron antes del pitido inicial, cuando una camiseta gigante con el número 10 en la espalda y un «Gracias» en el lugar reservado para el nombre fue desplegada sobre el campo de juego para recibir al ídolo rosarino.

Messi ingresó al campo acompañado por sus hijos y se emocionó hasta las lágrimas al terminar el himno argentino, durante el que se ubicó entre Agustín Giay, único titular que no integró el plantel campeón del mundo en Catar 2022, y Emiliano Martínez, uno de los referentes más experimentados que permanecen en la Albiceleste.

También lloró durante el himno el seleccionador Lionel Scaloni, que dirige a Argentina desde 2018 y acompañó a Messi durante la etapa más exitosa de su carrera internacional.

El capitán de Benín entregó luego al rosarino una estatuilla y una carta como homenaje.

Dos décadas con la selección

Antes del comienzo del encuentro, Messi se abrazó con todos sus compañeros y mantuvo un abrazo especialmente prolongado con Cristian Romero, heredero de la cinta de capitán.

El delantero, de 39 años, pone fin a una trayectoria de más de dos décadas con la selección absoluta, con la que conquistó el Mundial de Catar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024, además de convertirse en su máximo goleador y en el futbolista con más partidos disputados