Migdalia Machín confirma un contrato programa plurianual para dar estabilidad a las universidades canarias

La consejera de Universidades asegura que la financiación alcanza este año los 300 millones de euros y avanza cambios para agilizar la implantación de nuevas titulaciones.

Entrevista íntegra a Migdalia, consejera de Universidades, en La Radio Canaria.

La consejera de Universidades del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha confirmado que las universidades públicas del Archipiélago contarán este año con un contrato programa de tres o cuatro años que permitirá fijar objetivos y garantizar estabilidad financiera a estas instituciones.

Así lo señaló hoy en el programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria, donde explicó que este compromiso ya fue adelantado por el presidente del Ejecutivo regional durante el Debate del Estado de la Nacionalidad celebrado esta semana en el Parlamento de Canarias.

La consejera subrayó que su intención es cerrar un acuerdo con las dos universidades públicas del Archipiélago, que permitirá establecer metas concretas y asegurar la estabilidad en la financiación de estos centros docentes.

Financiación récord para las universidades

Machín destacó que el sistema universitario canario cuenta este año con la financiación más alta de su historia, que alcanza los 300 millones de euros.

Según explicó, esta cifra supone 30 millones de euros más desde la llegada del actual Gobierno.

“El objetivo es el contrato programa porque eso va a dar estabilidad a la universidad”, afirmó la consejera durante la entrevista.

Un momento “idóneo” para cerrar el acuerdo

Machín señaló además que mantiene una relación fluida con los rectores de las universidades públicas, lo que facilita avanzar hacia ese acuerdo.

“Hace poco hablaba con los rectores, con los que tengo una excelente relación. Agradezco también que entre ambas universidades haya una gran relación porque me facilitan mucho el trabajo”, explicó.

En este sentido, consideró que el contexto actual es propicio para culminar el proceso. “Hay voluntad por parte del Gobierno y de ustedes. Es el momento idóneo para cerrarlo”.

Migdalia Machín confirma un contrato programa plurianual para dar estabilidad a las universidades canarias / Foto: La Radio Canaria.

Más titulaciones y cambios para agilizar su aprobación

La consejera también avanzó que este año se incorporan 41 nuevas titulaciones al sistema universitario canario.

No obstante, recordó que la creación de nuevos estudios suele requerir casi dos años de tramitación administrativa, por lo que el Gobierno trabaja en «la reforma de un decreto que permita acelerar ese procedimiento».

El objetivo es reducir los tiempos para implantar nuevas titulaciones y adaptar con mayor rapidez la oferta universitaria a las necesidades formativas y del mercado laboral.