El Parlamento de Canarias acoge desde hoy y hasta el 12 de marzo del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Imagen de archivo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, inicia este martes su tercer debate sobre la situación actual del archipiélago como presidente del Gobierno.

El Debate sobre la Nacionalidad Canaria se inicia a las 11:30 horas con el discurso del presidente de Canarias en el que, previsiblemente hará referencia a la actualidad socioeconómica en las islas pero también a las consecuencias que puede tener para Canarias el especial momento internacional que vivimos con la confrontación bélica entre Estados Unidos, Israel, Irán y Líbano.

En concreto, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que Clavijo, incidirá durante su discurso en «construir soluciones desde el consenso» para los retos que tiene el archipiélago. Agregó que se insistirá en el diálogo y la participación como «elementos clave» a la hora de abordar los problemas que tiene el archipiélago.

«Estamos viviendo a nivel global la discusión de muchos de los fundamentos que a lo largo de los últimos 25 años habían sido sólidos y tenemos que ser capaces desde Canarias de seguir reaccionando hacia estos temas coyunturales sin olvidar nuestros retos estructurales inherentes a ser una región ultraperiférica», dijo. Además, Cabello explicó que la comunidad autónoma necesita que Canarias «siga avanzando» para «seguir consolidando algunos buenos indicadores que se están dando a lo largo de los últimos años».

Desarrollo del Debate

Durante 3 días, 10, 11 y 12 de marzo, la cámara regional debatirá sobre la situación de Canarias. Gobierno y oposición mostrarán sus puntos de vista sobre el desarrollo actual del archipiélago.

Este martes 10 de marzo, la sesión dará comienzo con la intervención del presidente de Canarias, Fernando Clavijo que dispondrá de un tiempo máximo de 120 minutos.

A su término se suspenderá la sesión plenaria hasta las 16:00 horas. Ese momento, tras la suspensión de la sesión, es el que tradicionalmente los grupos parlamentarios ofrecen a los medios de comunicación, fuera del hemiciclo, su opinión sobre lo argumentado por el presidente del Gobierno.

Ya por la tarde, a partir de las 16:00 horas, será el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios en la oposición. Esto es, grupo parlamentario Socialista Canario, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Vox. Todos tendrán un tiempo máximo de 40 minutos. A sus intervenciones podrá responder Fernando Clavijo de forma individual o conjunta y más tarde estos grupos replicarán a lo expuesto por el presidente. A su vez, el presidente dispondrá de entre 10 y 20 minutos para cerrar el debate.

Al día siguiente, el miércoles, 11 de marzo, se reanudará la sesión plenaria a las 9:00 horas con la intervención del resto de grupos parlamentarios, es decir, los grupos que apoyan al Gobierno; grupo parlamentario Nacionalista Canario (CC) , Grupo Popular (PP) , Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Grupo Mixto.

Todos tendrán un tiempo máximo de 40 minutos y la dinámica se repite con la respuestas del presidente del Gobierno, la réplica de los grupos parlamentarios y el cierre del debate.

Jornada final

Será al día siguiente, el jueves 12 de marzo, cuando se lleve a cabo las intervenciones de los grupos parlamentarios sobre las propuestas de resolución presentadas, y una vez votadas, quedará finalizado el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2026.

Dónde seguir el debate

El Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria podrá seguirse en directo en Radio Televisión Canaria y en todas sus plataformas digitales.

La cobertura televisiva comenzará el martes a las 10:00 horas con un especial en directo desde el Parlamento de Canarias, conducido por Marta Rodríguez, que arrancará con una entrevista a la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez. El programa contará además con conexiones desde los pasillos del Parlamento con Raquel Pérez, así como con intervenciones de portavoces o representantes de los distintos grupos políticos.

El espacio incluirá también dos mesas de análisis político. En la primera participan Marta Cantero y Jorge Bethencourt y la segunda contará con Paco Pomares y Silvia Fernández. Mientras, Farruqo realizará ilustraciones en directo que acompañarán el análisis de la jornada con su particular punto de vista. La narración del debate en voz en off estará a cargo de Patricia Santana y Javier Hernández.

Tras el discurso, el especial continuará con análisis en el plató junto a Paco Pomares y Jorge Bethencourt, a la espera de las comparecencias de los portavoces de los grupos parlamentarios.

Cobertura en la Radio Canaria

Paralelamente, entre las 11:05 y las 11:30 horas, La Radio Canaria emitirá un especial previo al debate con entrevistas a la Presidencia del Parlamento y a diferentes representantes institucionales. El espacio estará conducido por Leticia Martín Llarena, directora de Informativos, junto con David Perdomo y Ce Castro. Con motivo de esta cobertura especial, ese día no se emitirá el programa ‘La Alpispa’.

A partir de las 16:00 horas, la radio y la televisión públicas retransmitirán la sesión de tarde, con las intervenciones de los grupos de la oposición:Socialista Canario, Nueva Canarias–Bloque Canarista y VOX, seguidas de la respuesta del presidente del Gobierno, las réplicas parlamentarias y el cierre de la jornada.

A las 20:00 horas, el informativo de la Radio Canaria ‘Canarias al cierre’, presentado por Víctor Hugo Pérez, resumirá toda la jornada parlamentaria con las claves, reacciones y análisis del debate.

La jornada concluirá en Televisión Canaria con el ‘Telenoticias 2’, a las 20:30 horas, que incluirá conexiones en directo desde el Parlamento con Marta Rodríguez desde el hemiciclo y Clara Morell desde los pasillos.