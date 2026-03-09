Entre el 10 y el 12 de marzo el Parlamento de Canarias acogerá el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2026

Fachada del Parlamento de Canarias.

El martes, 10 de marzo, dará inicio una de las sesiones plenarias más importantes del Parlamento de Canarias; el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Durante 3 días, 10, 11 y 12 de marzo, la cámara regional debatirá sobre la situación de Canarias. Gobierno y oposición mostrarán sus puntos de vista sobre el desarrollo actual del archipiélago.

Desarrollo del Debate

El martes 10 de marzo, la sesión dará comienzo a las 11:30 horas con la intervención del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Dispondrá de un tiempo máximo de 120 minutos.

A su término se suspenderá la sesión plenaria hasta las 16:00 horas. Ese momento, tras la suspensión de la sesión, es el que tradicionalmente los grupos parlamentarios ofrecen a los medios de comunicación, fuera del hemiciclo, su opinión sobre lo argumentado por el presidente del Gobierno.

Ya por la tarde, a partir de las 16:00 horas, será el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios en la oposición. Esto es, grupo parlamentario Socialista Canario, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Vox. Todos tendrán un tiempo máximo de 40 minutos. A sus intervenciones podrá responder Fernando Clavijo de forma individual o conjunta y más tarde estos grupos replicarán a lo expuesto por el presidente. A su vez, el presidente dispondrá de entre 10 y 20 minutos para cerrar el debate.

Al día siguiente, el miércoles, 11 de marzo, se reanudará la sesión plenaria a las 9:00 horas con la intervención del resto de grupos parlamentarios, es decir, los grupos que apoyan al Gobierno; grupo parlamentario Nacionalista Canario (CC) , Grupo Popular (PP) , Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Grupo Mixto.

Todos tendrán un tiempo máximo de 40 minutos y la dinámica se repite con la respuestas del presidente del Gobierno, la réplica de los grupos parlamentarios y el cierre del debate.

Jornada final

Será al día siguiente, el jueves 12 de marzo, cuando se lleve a cabo las intervenciones de los grupos parlamentarios sobre las propuestas de resolución presentadas, y una vez votadas, quedará finalizado el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria 2026.

Dónde seguir el debate

El Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria podrá seguirse en directo en Radio Televisión Canaria y en todas sus plataformas digitales.