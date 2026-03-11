Turno de los grupos parlamentarios que apoyan el Gobierno de Canarias en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria en la que han destacado la «estabilidad política» del Ejecutivo canario

El portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, José Miguel Barragán, ha respaldado este miércoles el «liderazgo» del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y su gobierno, que «gestiona con madurez» y defiende las islas «con firmeza, sin estridencias».

José Miguel Barragán (Grupo Nacionalista Canario)

Así lo ha expresado en la segunda jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, que celebra la Cámara regional desde este martes, y desde donde ha defendido a un Gobierno autonómico que «está dando buena dirección» «con las personas en el centro de su gestión».

«Canarias está avanzando en la dirección correcta. Hace tres años, este gobierno inició su andadura con el propósito de mejorar la vida de las canarias y los canarios. Y gobernar hoy es hacerlo en un contexto internacional convulso, cambiante, lleno de incertidumbre y con un panorama marcado por el ruido, pero con un Gobierno regional que pelea por ofrecer estabilidad y certeza», ha añadido.

«Progreso» de la legislatura

Barragán ha celebrado el «progreso» de una legislatura en la que Canarias «ha aprobado y ejecutado sus presupuestos año tras año», con cifras y calendario de trabajo. Todo ello, ha continuado, mientras el Ejecutivo central, liderado por el presidente Pedro Sánchez, «no ha sido capaz de aprobar unas cuentas estatales desde 2023».

«El que no haya presupuestos también perjudica a las islas. Si hablamos de vivir mejor, Canarias afronta obstáculos que no son exclusivos de esta tierra, pero que aquí se sienten con más fuerza. Llegar a fin de mes, acceder a una vivienda, tener una sanidad que responda a tiempo. Y es ahí donde este Gobierno ha puesto el foco, con medidas concretas y resultados», ha insistido el diputado de CC.

José Miguel Barragán (CC) durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad. Imagen Coalición Canaria

Relación del Gobierno canario y el Gobierno central

Ha sido ahí cuando ha desarrollado la relación del Gobierno canario con el Gobierno central, un vínculo en el que no se pide «paternalismo», como aludió la oposición en la primera jornada del Debate, sino responder a «una obligación política y moral» que busca garantizar «mejores sueldos, vivienda, sanidad y educación, así como servicios sociales, empleo, infraestructuras y cuidado del medio».

«Todo eso, señorías, también está recogido en la propuesta del ‘Decreto Canarias‘, una hoja de ruta que fija lo que esta comunidad autónoma espera de su relación con el Estado. El ‘Decreto Canarias’ es una afirmación de dignidad política», ha agregado.

Y en este contexto, Barragán ha defendido el trabajo de «humanidad» realizado desde las islas ante la crisis migratoria, frente a «la improvisación permanente» del Gobierno de España: «La realidad de quien llega y de quien vive aquí no son incompatibles. Lo incompatible es la improvisación permanente del Estado en ir siempre por detrás de este problema, muy por detrás», ha indicado.

De este modo, CC demandará al Estado y a la Unión Europea una gestión de la migración «ordenada», teniendo en cuenta el reto demográfico en cada una de las islas en el archipiélago.

Este debate regional –ha proseguido Barragán– coincide con la negociación en Europa del próximo Marco Financiero Plurianual, un reto en el que «el Gobierno canario ha estado y está a la altura», a través de una labor de defensa «firme» del estatus RUP de las islas.

Segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Imagen RTVC

Retos pendientes

Coalición Canaria ha mostrado este miércoles su apoyo al presidente Fernando Clavijo, que este martes solicitaba apoyos en el Parlamento para buscar «consenso» frente a asuntos pendientes con el Estado y Europa, entre ellos la condonación de la deuda, el sistema de financiación autonómica y el ‘Decreto Canarias’: «Atenderemos esa llamada».

Respecto a los objetivos y retos pendientes para 2026, la formación, a través de su portavoz, ha defendido además «más oferta pública, más rehabilitación, más agilidad y equilibrio» en vivienda, así como más «planificación» para el avance de las carreteras, en el marco de un modelo de movilidad insular sostenible.

«Hoy, con este Gobierno, hay avance, hay un cambio de enfoque, hoy hay resultados y también una tarea enorme por delante. Seguir convirtiendo la prosperidad en estabilidad. Que no haya canarios que se sientan que su tierra se les escapa. Que la juventud no viva con la mochila de la incertidumbre, y que la generación que hoy cría a sus hijos pueda respirar», ha puntualizado el diputado nacionalista.

El PP afirma que el Gobierno canario «está cambiando tendencias»

Juan Manuel García Casañas (Grupo Popular)

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, ha dicho este martes que el Gobierno de Canarias actual «ha cambiado tendencias» hasta el punto de constatar que el archipiélago está «mucho mejor».

En la segunda jornada del Debate, García Casañas ha dibujado una «Canarias con esperanza» en medio de «tiempos de incertidumbre» en el mundo con una «espiral de violencia que tiene que parar» y que también afecta a Canarias, subrayando que su grupo defiende «la paz» y afeando a quienes quieren coger «una bandera». «La paz no es una bandera de nadie», ha indicado.

Ha achacado al Gobierno central que no tome medidas para aminorar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio y defendido que Canarias «está mucho mejor» que hace tres años «pese a las dificultades», ironizando con que la oposición ha descrito una «Canarias negra».

«Debe ser muy difícil subirse a la tribuna», ha comentado, cuando hay menos parados, más afiliados, más autónomos, ha subido la renta media y se han incrementado los salarios.

Ha agradecido al Gobierno el impulso y las bonificaciones que se realizan en las islas verdes para compensar las desigualdades y el sobrecoste de los productos, lo mismo que con el sector industrial para aumentar la productividad en el archipiélago.

José Manuel García Casañas (PP) durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria

Crisis habitacional

Casañas ha afeado al ‘Pacto de las Flores’ que la «crisis habitacional» en las islas ya existía en el pasado mandato «y no hicieron nada» y en esta legislatura se han aprobado medidas fiscales, un decreto para agilizar viviendas y se ha aprobado una ley de alquiler vacacional, con una previsión de 3.500 viviendas públicas en cartera.

«Hagan un favor a Canarias y pidan la derogación de la ley nacional de vivienda», ha espetado a los socialistas.

Ha reprochado al Gobierno central que «no hace su trabajo», por ejemplo con las infraestructuras educativas o el Posei adicional, que ha sido adelantado por el Gobierno canario, ha defendido el AIEM y advertido de los «riesgos de recentralización» de la ficha comunitaria del POSEI.

Gastos sanitarios de los migrantes

En sanidad ha destacado que hay un «cambio de tendencia» y se va por el «buen camino», pues Canarias ha bajado la demora media para las operaciones y ya no está a la cola, si bien no ha ocultado que aún son cifras «insuficientes».

Ha instado al Gobierno central a que pague los servicios sanitarios que se les da a los migrantes y aumente los fondos en dependencia, pues la deuda ronda los 350 millones, y solicitado al presidente canario que haga esfuerzos para que el Papa León XIV visite El Hierro, en línea con el deseo del Papa Francisco.

Ha valorado la gestión del Gobierno canario en materia energética pues se ha sacado adelante el concurso de refuerzo para acabar con la amenaza de apagones y se ha dado un impulso a las energías renovables, abriendo la puerta al desarrollo de la geotermia.

El diputado popular ha destacado también la apuesta del Ejecutivo por «ordenar» el sector, la «paz social» en el ámbito del empleo y la bajada del paro juvenil hasta algo más del 19%, al tiempo que dicho que no se va a dejar «sola» a La Palma pese a los «incumplimientos» del Estado.

ASG apela la la «unidad

Casimiro Curbelo (Grupo de Agrupación Socialista Gomera)

El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha apelado este miércoles al «sentido común» y a la «unidad» frente a atender la llamada del Gobierno regional para respaldar desde el Parlamento el «escudo económico y social» y atender los «déficit estructurales» que Canarias «arrastra».

En su intervención, Curbelo ha mostrado su apoyo a la «llamada» del presidente de Canarias para cerrar filas y atender asuntos pendientes, entre ellos el nuevo sistema de financiación autonómico: «Canarias tiene 2.250.000 habitantes, y ha crecido en 570.000 en los últimos 25 años. Hay que revisarlo y revisarlo, porque todas estas personas consumen», ha indicado.

Curbelo ha reconocido las «dificultades» que persisten en el archipiélago, entre ellas los obstáculos para acceder a una vivienda, por lo que ha destacado la importancia de esta jornada parlamentaria anual para promover «un ejercicio de evaluación colectiva», que es de «responsabilidad compartida», y desde el «sentido común».

«No se necesita ruido, se necesita claridad, diagnóstico, decisiones, y, por encima de todo, sentido común».

Casimiro Curbelo (ASG), durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Imagen RTVC

Estabilidad política

El portavoz de ASG ha valorado la «estabilidad política» aportada por la actual legislatura en los últimos tres años. «La estabilidad política no es poca cosa, mientras en el ámbito estatal la confrontación entre los grandes partidos es una rutina que agrieta a la sociedad, la confianza en la democracia», ha añadido.

Así, ha valorado la «capacidad» de un Gobierno regional que ha aprobado «en tiempo y forma», y con mayoría parlamentaria, sus presupuestos. Todo ello, con una estabilidad que «permite planificar y legislar».

Frente a los problemas estructurales de las islas, ha apelado a la «cooperación» en el Parlamento: «Si en 2027 seguimos discutiendo con resignación la pobreza estructural, habremos fracasado todos, no sólo el Gobierno».

Déficits de las islas verdes

Respecto a los retos pendientes en Canarias, en especial para una isla no capitalina como la que representa, La Gomera, Curbelo ha lamentado que, en Sanidad, la Atención Primaria siga «tensionada», con un «déficit» en profesionales sanitarios en las islas menores ante su dificultad para «captar y retener especialistas».

«Debemos seguir trabajando en incentivos específicos para profesionales sanitarios en islas no capitalinas», ha destacado Curbelo, que ha pedido un «refuerzo real» de la Atención Primaria, con un «plan de estabilidad y mejores condiciones laborales» para que el sistema público no dependa «permanentemente» de planes de choque.

Y conectividad integral, marítima, aérea y digital, el portavoz de ASG ha incidido en la importancia de impulsar incentivos a la inversión en las islas — y también ha solicitado la «bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social»–, además de planificar el territorio con «prudencia y sostenibilidad».

En el apoyo a la iniciativa privada y al emprendimiento, ha urgido a apostar por simplificar la burocracia, el impulso al relevo generacional, la contratación pública con prioridad al producto local y las políticas de diversificación: «Es una necesidad estratégica y la forma más seria de combatir la pobreza a medio plazo».

Además, para las islas verdes, ha solicitado la subida a la bonificación actual del combustible frente a la crisis a consecuencia de la guerra en Oriente Medio, para que tenga un efecto «real» en la economía. También ha aprovechado la ocasión para llamar a la «reflexión», pidiendo extrapolar la reducción del 60% del IRPF de La Palma, a consecuencia del volcán, a las islas de El Hierro y La Gomera en el marco de su doble insularidad.

Raúl Acosta (AHI) hace una defensa del REF y del ‘Decreto Canarias’

Raúl Acosta (Grupo Mixto)

El portavoz del Grupo Mixto (AHI), Raúl Acosta, ha hecho este miércoles una encendida defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) y el ‘Decreto Canarias’ para apuntalar el crecimiento económico y social de Canarias y sostener a las islas ante el «nuevo golpe» a la economía mundial que supone la guerra en Oriente Medio.

«Que no nos toquen los fueros, y si nos los tocan, que sea para mejorarlos»», ha señalado en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad en la que ha alertado de que no puede haber «debilidad» ni «intereses partidistas» en las «amenazas» que se ciernen sobre Canarias con el marco plurianual de la UE, la defensa del REF y el sistema de financiación autonómica.

«Nosotros tenemos que ser el ‘pepito grillo’ para seguir haciendo pedagogía», ha indicado, por lo que ha insistido en que lo que más le preocupa es el REF porque llegan «mensajes» de restarle valor o incluso derogarlo.

Ha indicado que en este nuevo tiempo «todo puede ocurrir» debido a las acciones del Gobierno de Estados Unidos y por ello ha instado a «estar preparados», entre otras cosas porque los fondos europeos están en riesgo en el nuevo marco financiero plurianual.

Raúl Acosta (AHI) durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Imagen RTVC

Reclama apoyo para el ‘Decreto Canarias’

Acosta ha reclamado a la Cámara apoyo al ‘Decreto Canarias’ porque tiene «medidas concretas» que interpelan a todos lo grupos y no entiende que en el contexto político estatal los canarios vayan a ser los más ·ingenuos». «No perdamos la mínima ventana de oportunidad, al menos de intentarlo», ha agregado.

Además, se ha preguntado si los jóvenes se van a beneficiar o serán perjudicados por las acciones políticas tras encadenar dos crisis económicas y ahora viene «otro misil» que afectará a la inflación y el poder adquisitivo de los jóvenes cuando ya se llevaba una «pesada mochila» desde la invasión de Ucrania, de tal manera que ahora no se habla de «ilusión o esperanza».

«Los precios van a bordo de un Fórmula Uno y los salarios en un seiscientos», ha comentado, pidiendo «respuestas» para las demandas de los jóvenes, que «se conforman con el último smartphone» mientras sus padres tenían vivienda y se iban de vacaciones.

Ha instado a «dinamizar la economía» y poner en marcha «agendas reformistas» que permitan acabar con la «resignación y la inercia», en línea con el «volantazo» que ya ha iniciado el Gobierno de Canarias con ayudas directas y rebajas fiscales.

Medidas compensatorias

En esa línea ha valorado la introducción de medidas fiscales para las islas no capitalinas sin «enfrentar» territorios sino para «compensar» los sobrecostes ya que son «inasumibles» para el día a día. «Los herreños podemos confiar en usted», ha indicado, ya que ha escuchado «la voz» de las ‘islas verdes’.

Ha demandado más mejoras en el aeropuerto de El Hierro y actualizar la OSP marítima de 2009, ha pedido compensar la doble insularidad en el FDCAN y un plan de retorno juvenil con incentivos en empleo y vivienda.

No ha obviado tampoco que hay que fortalecer la defensa de Canarias como frontera sur de la UE al tiempo que le «preocupa» el distanciamiento de España con Estados Unidos cuando Marruecos es «socio de referencia» de los estadounidenses.

Acosta ha alertado también se que se acaba el tiempo de gasto ilimitado y se avecinan «recortes» y consolidación fiscal y pese a todo, ha insistido en no caer en la «resignación» porque hay «certidumbres y fortalezas», como el «talento» de las nuevas generaciones, de tal forma que, parafraseando a Quevedo, ha dicho que no se muda de Canarias «ni borracho».

Clavijo insta a los grupos a alcanzar «grandes acuerdos»

Fernando Clavijo, presidente de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha instado a los grupos políticos del Parlamento de Canarias a alcanzar «grandes acuerdos» para afrontar los problemas estructurales del archipiélago canario. Clavijo ha agradecido la predisposición al diálogo de las formaciones para alcanzar un «escudo económico y social»

En su última intervención en la segunda jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, el líder del Ejecutivo regional ha agradecido el «tono» adoptado por las distintas formaciones políticas, especialmente a las que apoyan al Gobierno, que destacaron la importancia de la «estabilidad» en la actualidad legislatura.

«A la hora de abordar la gestión en un contexto tan volátil e inestable, así como inseguro, el valor de la estabilidad, que ha sido destacado en esta jornada, así como de los apoyos parlamentarios para poder legislar es determinante», ha precisado Clavijo que defiende la gestión de un Gobierno que viene a «cambiar, sin complejos».

Importancia de las mayorías parlamentarias

Ha apelado a la importancia de un Gobierno que no se «conforma» con que los «datos hayan mejorado de forma objetiva», si bien la soluciones a los problemas complejos, recuerda, siempre «requieren su tiempo».

«Ante el momento que nos toca vivir, en el que incluso pueda estar cuestionándose la democracia, necesitamos serenidad, altura de miras, pensar en el interés general, y no en el partidista. Necesitamos grandes acuerdos, e instituciones robustas, solventes y fiables, para que los ciudadanos entiendan que la mejor solución ante sus problemas es la democracia, la soberanía canaria representada en esta Cámara», ha señalado Clavijo.

En ese sentido, ha enfatizado en lo «importante» que son las «mayorias parlamentarias» de las que se constan en Canarias, y que en la actualidad sostendrían un «gobierno estable», que «no engaña ni vende falsos populismos», sino que se centra en dar soluciones que necesitan «continuidad y, por tanto, grandes acuerdos».

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, durante la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria. Imagen Presidencia del Gobierno

Cerrar «grandes acuerdos»

Clavijo, que ha agradecido el tono y la predisposición de los grupos políticos al diálogo durante el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, ha apelado a la importancia de blindar los asuntos pendientes en Canarias.

«Tenemos que dejar cerrado ese próximo marco financiero plurianual con la UE, y a toda costa salvaguardar nuestro estatus como Región Ultraperiférica», ha incidido Clavijo, que ha recordado las consecuencias que podría tener para el sector primario y las infraestructuras en las islas si en la próxima planificación económica europea, para el periodo 2028-2034, «se cambian criterios, objetivos y los ejes estructurales» vigentes.

El presidente de Canarias ha adelantado, además, que el próximo 16 de marzo se celebrará un encuentro entre los Gobiernos de España, Portugal y Francia en las islas, junto a varios presidentes de Regiones Ultraperiféricas de estos países, para «cerrar filas y proteger el estatus de estas regiones, la PAC y las ayudas del POSEI».

Al término del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, Clavijo ha celebrado «con satisfacción» la predisposición de las formaciones al diálogo en los «asuntos estratégicos» para las islas.

«Estoy absolutamente convencido de que iremos acercando psoturas. En general, en la casi totalidad de esta Cámara, estamos convencidos de los momentos históricos, complejos y difíciles que nos tocan vivir, y que, desde luego, tenemos la obligación de dar de lo mejor de nostros para estar a la altura», ha añadido

Clavijo convocará a todos los grupos parlamentarios por la guerra de Irán

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, convocará la próxima semana a los portavoces de los grupos parlamentarios para analizar las posibles medidas que, en colaboración con el Gobierno de España, se pudieran adoptar par «amortiguar el golpe» a la economía de las islas por la guerra en Irán.

Clavijo ha hecho este anuncio en su última intervención en el Debate del Estado de la Nacionalidad, en el que ha afirmado que el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ya está trabajando en ello, y que la idea es conocer las aportaciones de todos los partidos con representación en la Cámara regional.

El presidente canario ha vuelto a referirse a la «guerra ilegal de Irán» en el Debate del Estado de la Nacionalidad, el cual, ha subrayado, tendrá «sin lugar a dudas» efectos sobre la economía canaria, lo que al final «siempre se acaba trasladando a la sociedad».