La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, confía en un Debate sobre le Estado de la Nacionalidad Canaria centrado en la gestión del Gobierno y en los retos futuros de Canarias

Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias. Imagen RTVC

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, expresó este martes su deseo de que el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria se desarrolle con “altura política”, lejos del ruido y centrado en los retos y en el futuro de las islas, así como en el balance de la gestión del Gobierno autonómico durante el último año.

En declaraciones a Televisión Canaria antes del inicio de la sesión, Pérez subrayó que su principal función durante el debate será “garantizar el orden y el rigor institucional” en la Cámara, además de facilitar el pluralismo político entre los distintos grupos parlamentarios.

La presidenta del Parlamento señaló que el debate se celebra en un contexto internacional complejo, marcado por el conflicto bélico en Oriente Medio y por las posibles consecuencias económicas que este puede generar. Aun así, confía en la buena predisposición de los diputados para que el intercambio parlamentario se desarrolle con “tranquilidad y sosiego”, más allá de la confrontación de ideas propia de la actividad política.

Pérez advirtió de que Canarias puede afrontar momentos difíciles debido a la incertidumbre internacional y a las reformas estructurales que está impulsando el Gobierno autonómico, lo que, a su juicio, sitúa a las islas en un momento determinante para su futuro. En este sentido, recordó que el archipiélago mantiene activas cuatro emergencias principales: la habitacional, la energética, la hídrica y la migratoria, que requieren cambios profundos.

La presidenta del Parlamento destacó que estos desafíos hacen especialmente relevante el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria como espacio para analizar la situación actual del archipiélago y definir las prioridades de los próximos años.

Canarias y su papel en Europa

Pérez también se refirió al papel de Canarias en la Unión Europea y al momento clave que afronta el archipiélago ante la negociación del marco financiero europeo para el periodo 2028-2034.

Como presidenta de los parlamentos regionales de la Unión Europea (CALRE), defendió la necesidad de que Bruselas siga reconociendo las singularidades de las regiones, especialmente las ultraperiféricas como Canarias.

En este sentido, mostró su preocupación por la posibilidad de que la Comisión Europea plantee modificar el sistema de financiación de determinadas partidas específicas que recibe el archipiélago, destinadas por ejemplo al sector primario o al empleo.

Según explicó, existe el temor de que esos fondos dejen de asignarse directamente a Canarias y pasen a integrarse en partidas gestionadas por el Estado, lo que obligaría posteriormente a negociarlas con el Gobierno central.

Para Pérez, ese escenario podría dificultar que se atienda adecuadamente la realidad socioeconómica de las islas, ya que, advirtió, en ocasiones las decisiones políticas se ven condicionadas por equilibrios parlamentarios más que por las necesidades territoriales.