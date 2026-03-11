Antes del arranque oficial del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, el trabajo que no se ve para que dé comienzo la sesión el en Parlamento de Canarias

En los minutos previos de la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, el hemiciclo se llena de corrillos, saludos y conversaciones cruzadas. Es el lado más distendido de la política: diputados que comentan la jugada, asesores que repasan notas, periodistas atentos a cualquier gesto. Todo parece casi cotidiano, como una pausa antes de que empiece la función.

Pero en cuanto se abre la sesión, el ambiente cambia. Arranca el juego político: discursos medidos, réplicas afiladas y referencias que van desde lo musical hasta lo celestial, usadas para lanzar mensajes, ironías o críticas entre bancadas.

Mientras tanto, fuera del hemiciclo se libra otro debate distinto. Es el de los medios de comunicación, donde la competencia consiste en contarlo primero y contarlo bien, traduciendo cada palabra y cada gesto del Parlamento para que llegue, de inmediato, a la ciudadanía.

La contracrónica de la primera sesión del Debate

Antes del arranque oficial del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, el trabajo que no se ve. La jornada promete y todo tiene que estar listo: butacas, suelos, pero también cámaras, mesas de realización y los ujieres del Parlamento de Canarias.

Además de ellos, los 70 diputados, casi un centenar de acreditaciones, personal de 20 medios de comunicación: periodistas, técnicos y la realización, la señal para todas las redacciones.

Realización. Imagen RTVC

Con todo listo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, rompe el hielo con la postura contraria a la guerra en Irán desde la tribuna.

Con la la atención puesta en el hemiciclo, el presidente canario ha expuesto lo realizado durante el último año y lo que queda por hacer en estos 17 meses que aún resta para que acabe la legislatura.