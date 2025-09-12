Según un informe de Frontex, por el contrario, aumenta la ruta mediterránea hacia España en un 22%



La llegada de migrantes cae un 52% en la ruta canaria. Frontex, la agencia de fronteras, ha publicado este viernes los datos de migración hasta agosto que nos dan una fotografía de cómo se encuentran las rutas de entrada ahora mismo en toda Europa.

Informa RTVC.

Según este informe, la ruta canaria ha tenido un descenso de llegadas del 52% respecto al año pasado, habiendo alcanzado a las islas más de 12.000 personas en pateras o cayucos. Esta situación contrasta con lo que ocurre en la ruta del Mediterráneo Occidental, con un ascenso de las llegada del 22%. En torno a 11.000 personas han llegado a la Península y Baleares en lo que va de año.

Las rutas de entrada terrestres a Europa han descendido todas, aunque no ocurre lo mismo con las rutas marítimas. La italiana está en cifras iguales al año pasado por estas fechas.

Tras la contingencia

Por otro lado, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que el menor que llegó a Lanzarote en el barco encallado se le trasladará acogiéndose al proceso exprés que entró en vigor desde que se aprobó la contingencia migratoria.

«Los que lleguen a partir de la contingencia, esos de acuerdo al real decreto ley tienen un proceso expreso, se llama así, de 15 días», ha explicado. «Estas personas no están arraigadas, pero es un procedimiento muy exigente, da un plazo muy corto para que Fiscalía se pronuncie pero, también, se debe escuchar a se niño y que lleguen al lugar de destino, que no haya ninguna comunidad que se vaya a oponer. Este convenio así va a ser porque si eso ocurriera estaría incumpliéndose la ley, ¿no?», ha agregado el ministro.