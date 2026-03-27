Miguel Ángel Ramírez señala que la semana clave con tres partidos definirá las opciones de ascenso de la UD Las Palmas y reafirma su confianza en el técnico Luis García

Miguel Ángel Ramírez: «Esta semana nos va a marcar, para bien o para mal»

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sostiene que los tres partidos que disputará el equipo amarillo en siete días, a partir del próximo domingo en Éibar, van a marcar el futuro deportivo y sus posibilidades reales de ascenso a Primera División.

Tres partidos decisivos

En declaraciones a la emisora oficial del club, UD Radio, el dirigente grancanario ha afirmado: «Esta semana nos va a marcar, para bien o para mal, porque estos tres partidos van a dejar claro si la UD Las Palmas tiene opciones de alcanzar un puesto de ascenso directo, o si tienes que pelear por consolidar los puestos de promoción».

Tras jugar el próximo domingo en el estadio Ipurúa ante el Éibar, en la jornada 32 de LaLiga Hypermotion, la Unión Deportiva recibirá de forma consecutiva a Granada (jueves 2 de abril) y Huesca (domingo 5).

«Es importantísimo lo que hagamos en estos tres partidos porque va a marcar el devenir de la recta final de la temporada», ha añadido el presidente isleño.

A su juicio, en caso de que los resultados no acompañen y sean «tres jornadas fatales», nadie debería «bajar los brazos ni desanimarse», porque después quedarán ocho partidos para terminar la temporada más «y hasta el final vamos a seguir nadando».

Además, Ramírez ha recordado que «por promoción también se asciende», aunque en el vestuario los futbolistas no descartan hacerlo por la vía rápida.

Respaldo total a Luis García

Por otro lado, el presidente de la Unión Deportiva se ha referido a la labor del entrenador, Luis García, de quien ha resaltado que está haciendo «un trabajo fenomenal, respetando la filosofía de nuestro juego; nos identificamos con ese fútbol y con esa manera de hacer las cosas», además de «sacarle rendimiento» a la plantilla.

«No poner en valor lo bien que ha hecho las cosas es no ser justo a la hora de calificar a un trabajador. Estamos encantados con su trabajo, ha hecho una primera vuelta magnífica y aún quedan once jornadas para poder hacer otra gran vuelta», ha argumentado.

«Hay que darle a los proyectos la tranquilidad necesaria para que se consigan los objetivos, y no tienen por qué lograrse a la primera, eso es muy complicado», ha explicado como principal argumento para haberle ofrecido ya la renovación al técnico asturiano, aunque no consiga el ascenso.