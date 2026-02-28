Miquel Salvó renueva hasta 2028 con el Dreamland Gran Canaria

El carácter y el liderazgo definen a un Miquel Salvó que seguirá siendo uno de los líderes del equipo insular, donde es uno de los capitanes de la plantilla

El Dreamland Gran Canaria ha anunciado este sábado la renovación del alero Miquel Salvó para las dos próximas temporadas, hasta 2028. Todo ello, apenas unas semanas después de que sufriera la lesión del tendón rotuliano de su rodilla derecha. Un hecho que lo tendrá alejado de las pista lo que queda de temporada y parte de la siguiente.

En la imagen, Miquel Salvó. Archivo.

Formado en la cantera del FC Barcelona, y con una enorme trayectoria en las categorías inferiores del baloncesto nacional, Miquel Salvó aterrizó en la isla de Gran Canaria en la temporada 2022/2023 procedente del San Pablo Burgos, donde consiguió dos Ligas de Campeones y una Copa Intercontinental.

Carácter y liderazgo

Desde entonces, el alero catalán se ha convertido en «una figura vital» en el Dreamland Gran Canaria, siendo «un jugador clave y un referente dentro de la pista gracias a su versatilidad, donde puede alternar varias posiciones y aportar en distintas facetas del juego», destacan desde la entidad en un comunicado.

Selección española

Internacional absoluto con la selección española desde 2021, Salvó ha seguido ampliando su trayectoria en la entidad amarilla, convirtiéndose en «uno de los protagonistas de un hito histórico» del Dreamland Gran Canaria como fue la consecución del título de la BKT EuroCup el pasado 2023 o la final de la edición de 2025.

Miquel Salvó continuará su carrera en Gran Canaria, donde se ha convertido en uno de los jugadores más queridos de la afición amarilla por «su entrega dentro de la cancha y por su forma de ser fuera de ella», aseguran desde el club claretiano.