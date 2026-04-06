La misión Artemis II llega este lunes al lugar más alejado de la Tierra al que ha llegado la humanidad

Este lunes por la tarde está previsto que la misión Artemis II se quede durante unos 40 minutos sin conexión al pasar por la cara oculta de la Luna, algo que será un hito en la historia de los viajes espaciales

Se espera que la tripulación de Artemis II supere, hacia las 18:00 GMT de este lunes, el récord establecido por la misión Apolo 13 en 1970, correspondiente a la mayor distancia que los seres humanos han alcanzado desde la Tierra. En el punto de máxima aproximación, se situarán a menos de 6.400 kilómetros (4.000 millas) de la Luna, según datos de la NASA. Será uno de los momentos críticos de este viaje, ya que estarán durante unos 40 minutos sin conexión con la nave.

La Luna se eleva tras el cohete Artemis II SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA y la nave espacial Orion, situados sobre una plataforma de lanzamiento móvil en el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA. Imagen NASA

Presenciará un ecplipse solar

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II tendrán la oportunidad de presenciar un eclipse solar cuando realicen este lunes un sobrevuelo sobre la cara oculta de la Luna, con lo que batirán el récord histórico de distancia alcanzado por la humanidad.

La tripulación, compuesta por el comandante Reid Wiseman, los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, podrán observar el espectáculo astronómico que tendrá una duración de casi una hora hacia el final de la ventana de sobrevuelo de seis horas programada para este 6 de abril.

La NASA explicó que durante el eclipse, el Sol quedará oculto a la vista al pasar por detrás de la Luna, desde la perspectiva de la cápsula Orion, un fenómeno que no podrá ser visto desde la Tierra.

En ese momento, la tripulación observará a la Luna mayormente oscura, lo que les brindará la oportunidad de buscar destellos de luz provocados por meteoroides que impacten en la superficie lunar, partículas de polvo elevándose sobre el borde del satélite natural y objetivos del espacio profundo, incluidos planetas.

Mientras el Sol se deslice por detrás de la Luna, los astronautas podrán observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol.

Un «momento poético»

Kelsey Young, jefa del Directorio de Ciencia y Exploración de la NASA para la misión Artemis II, describió la oportunidad de observar el eclipse como “un momento poético” tanto para la tripulación como para la humanidad.

El plan de observación de seis horas programado para la tarde del lunes incluirá el registro de características que puedan ayudar a los científicos a comprender cómo se formaron la Luna y el sistema solar. Contemplarán cráteres, antiguos flujos de lava, grietas y crestas generadas a medida que la capa exterior de la Luna se desplazaba lentamente a lo largo del tiempo.

“Sé que los datos que obtengamos inspirarán a la próxima generación de científicos y exploradores; pero, además, esta misión acercará la Luna a nosotros y nos unirá a todos, brindándonos un punto de conexión tangible con nuestro satélite”, puntualizó Young.

Momentos críticos

La tripulación, que no alunizará perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA.

Tras la aventura de 10 días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar. La entrada en la órbita terrestre y ese amerizaje en el Pacífico, será los otros dos puntos críticos de la misión.