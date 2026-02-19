El Ayuntamiento activa un amplio despliegue de tráfico y controles de acceso para las Noches de Carnaval de «Las Vegas»

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activará nuevamente este fin de semana el dispositivo especial de movilidad y seguridad con motivo de las Noches de Carnaval. Las celebraciones, enmarcadas en las fiestas de «Las Vegas», marcarán el ritmo del segundo fin de semana de carnestolendas en la calle.

Imagen de archivo | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Debido a la cuarta y quinta Noche de Carnaval, los operarios municipales realizarán desalojos puntuales de vehículos en calles estratégicas como Andamana, Atindana, Benartemi y La Naval. También afectarán a tramos de Juan Rejón y Doctor José Guerra Navarro para despejar las vías principales de la zona portuaria.

Restricciones totales al tráfico y cortes de túneles

La organización procederá al cierre total de la calle Juan Rejón en el tramo que conecta Doctor Antonio Jorge Aguiar con Atindana. Estas restricciones se extenderán a vías adyacentes como Benecharo y La Naval, modificando la circulación habitual de todo el entorno del Castillo de la Luz.

El plan de movilidad incluye el cierre del túnel de la GC-1 en sentido norte hacia la calle Pérez Muñoz. Los cortes operativos funcionarán desde las 23:00 hasta las 04:30 horas la noche del viernes, mientras que el sábado el horario se ampliará desde las 20:00 hasta las 05:30 horas.

Cambios en el transporte público y servicios de proximidad

Estas afecciones obligan a realizar modificaciones de calado en el servicio de Guaguas Municipales, incluyendo el cierre de la estación de la Plaza Ingeniero Manuel Becerra. La compañía habilitará paradas provisionales en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez y en la rotonda de Belén María para garantizar el transporte de los asistentes.

Por su parte, el sector del taxi contará con paradas provisionales en sentido ascendente en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez. Asimismo, el consistorio clausurará temporalmente el carril bici en los tramos de Juan Rejón y Poeta Agustín Millares Sall, además de las estaciones de Sitycletas de Manuel Becerra y La Luz.

Vigilancia y controles de vidrio en los escenarios

En materia de seguridad, los accesos a los escenarios principales contarán con vallado y controles estrictos para impedir la entrada de envases de cristal. El Ayuntamiento busca con esta medida minimizar riesgos y garantizar que la fiesta transcurra sin incidentes en las zonas de mayor aglomeración.

Los puntos de control se distribuirán estratégicamente en las inmediaciones de la Plaza Manuel Becerra y la calle Poeta Agustín Millares Sall. Los agentes vigilarán especialmente las confluencias de las calles La Naval, Tenerife, Rafael Bretón y la salida de la pasarela Onda Atlántica, entre otros puntos neurálgicos.

Impacto de la Feria de Atracciones en el tráfico

La Feria de Atracciones instalada en el entorno del Parque de Santa Catalina también provocará cierres adicionales por la coincidencia con actos multitudinarios como la Gala Drag Queen y el Carnaval de Día. El tráfico de la GC-1 en sentido norte sufrirá desvíos obligatorios hacia el propio parque.

Los cortes en el entorno de Santa Catalina se aplicarán el viernes de 19:00 a 23:00 horas y el sábado de 12:00 a 21:00 horas. El consistorio asegura que «seguirá informando de las sucesivas afecciones al tráfico y a los servicios públicos» a medida que se desarrollen los actos del Carnaval de «Las Vegas».