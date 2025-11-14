Las playas de Mogán, Puerto Rico, Patalavaca, El Perchel y Anfi del Mar vuelven parcialmente al baño con bandera amarilla

Mogán reabre varias de sus playas tras el análisis de sus aguas

El Ayuntamiento de Mogán ha decidido abrir al baño varias de sus playas: Playa de Mogán, Playa de Puerto Rico, Playa de Patalavaca, El Perchel y Playa de Anfi del Mar. La decesión viene tras recibir resultados favorables en los últimos análisis del área de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas usuarias, se izará la bandera amarilla en estas zonas. Además, se advierte que, en caso de detectarse contaminación de nuevo, podrían volver a ser clausuradas.

El concejal de Playas, Willy García, ha pedido a los bañistas que extremen la precaución y presten atención a las señales que indican el estado de cada arenal. Mientras tanto, otras playas del municipio siguen cerradas al baño, ondeando la bandera negra. Entre ellas se encuentran Las Marañuelas, Costa Alegre, Taurito, Tauro y Playa del Cura.