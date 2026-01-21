Morales reclama participación regional para alinear la gestión de los aeropuertos con el desarrollo de las islas

Morales defiende la cogestión canaria de los aeropuertos. Cabildo de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, defendió en Madrid una mayor participación de Canarias en la gestión de sus aeropuertos, mediante un modelo de gobernanza compartida que incluya al Gobierno autonómico y a los cabildos.

Morales subrayó que decisiones sobre rutas, tasas o ampliaciones impactan directamente en el desarrollo económico y social de la isla, y que la participación regional permitiría integrar mejor políticas de sostenibilidad, movilidad y calidad de vida.

Nodo estratégico interinsular e internacional

El presidente destacó el Aeropuerto de Gran Canaria como nodo estratégico interinsular e internacional y reclamó que su gestión pueda adaptarse a las prioridades regionales sin depender exclusivamente de criterios de rentabilidad estatal.

Añadió que el objetivo no es reducir la conectividad, sino transformarla hacia un modelo más limpio, eficiente y diversificado, y recordó que existen ejemplos europeos de gestión aeroportuaria compartida que combinan distintos niveles de gobierno sin perder coordinación estatal.