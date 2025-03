El presidente del Cabildo de Gran Canaria (NC), Antonio Morales, ha asegurado este lunes que la división en el seno de Nueva Canarias no va a afectar al programa de gobierno para Gran Canaria

Las declaracioens de Morales se produce después de que la Secretaria de Organización de la formación invitara este fin de semana a dejar el partido a sus afiliados que quieren crear un nuevo partido.

«No está afectando, no ha afectado y no va a afectar, y esa debe ser mi tarea: hacer que todo funcione con absoluta normalidad porque tenemos un compromiso con la ciudadanía, un compromiso con un pacto de gobierno para la isla y un programa de gobierno que está dando resultados y nada ni nadie lo puede torcer», ha dicho Morales en declaraciones realizadas a los periodistas tras una reunión con la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

Morales ha insistido en que su obligación es «centrarse en el gobierno de la isla» y «que cualquier discrepancia en el seno de las organizaciones políticas que conforman esa confluencia de Nueva Canarias y el Frente Amplio Canarista no afecta al gobierno de la isla».

Cree que no es bueno la fragmentación de las fuerzas progresistas

El presidente insular ha señalado que le consta que hay «una propuesta de convenio marco de no agresión entre las partes» y que espera que «salga cuando antes» ya que, personalmente, le «disgusta que se haya producido esta división».

«No es bueno para Canarias que se fragmenten las fuerzas progresistas», ha reiterado al señalar que, no va a intervenir y se va «a quedar al margen porque mi obligación y compromiso es defender el gobierno de la isla y cumplir con los hombres y mujeres que depositan su confianza en nosotros».