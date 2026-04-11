Morro Jable acoge la Feria del Bonito y del Atún

La IV Feria del Bonito y del Atún ha comenzado este sábado con el tradicional ronqueo de un ejemplar de 260 kilos capturado por pescadores de la localidad

El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Sector Primario, celebra la IV Feria del Bonito y el Atún en la plaza de Los Pescadores, en Morro Jable. El objetivo de este evento es impulsar el sabor local y la tradición pesquera con diferentes actividades para todas las edades. Así como, apoyar al sector pesquero, que no pasa por un buen momento, debido a la falta de relevo generacional y al encarecimiento de los combustibles por la guerra en Oriente Medio.

La IV Feria del Bonito y del Atún ha comenzado este sábado con el tradicional ronqueo de un ejemplar de 260 kilos capturado por pescadores de la localidad. Posteriormente ha actuado el grupo musical Gente Nueva y, tras ello, varios show cookings a cargo de la chef del restaurante Desértico, Lorena Placeres.

Imagen archivo RTVC.

La jornada se retomará este domingo 12 de abril con un taller de jareas a las 12:00 horas, seguido de las formaciones de cocina infantil y el proyecto ‘Chiquillo ponte bonito’ a las 13:00 horas. A las 14:00 horas, tendrá lugar la actuación de la parranda Los Aperos y a las 15:30 horas, un concurso a la mejor tapa. El encuentro finalizará a las 17:30 horas con un acto de clausura.