Localizan un nuevo ejemplar de mosquito Aedes aegypti en Santa Cruz de Tenerife

El mosquito fue localizado en el puerto de la capital de Tenerife dentro de una trampa instalada en la terminal de cruceros

La Consejería de Sanidad ha informado este lunes de la localización, la semana pasada, de un nuevo ejemplar adulto de mosquito Aedes Aegypti en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Estaba en una de las trampas instaladas en la terminal de cruceros. Este hallazgo se suma a la detección el pasado 10 de diciembre de otro ejemplar de Aedes aegypti en esta instalación portuaria.

Detectan un mosquito Aedes aegypti en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Gobierno de Canarias

Entrada puntual

El análisis realizado en el Laboratorio de Entomología Médica del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias a las muestras recogidas identificó a uno de los ejemplares capturados como Aedes aegypti.

Los expertos consideran que esta detección obedece a una nueva entrada puntual a través de la llegada de barcos procedentes de áreas de riesgo donde el vector se encuentra establecido. Si bien sigue siendo necesario continuar con las labores de vigilancia entomológica para interceptar la llegada del vector en los puntos de entrada de Canarias y evitar su dispersión.

Por ello, en los próximos muestreos programados se hará especial hincapié en la revisión de posibles focos de cría presentes en el radio de dispersión potencial del vector.

Vigilancia entomológica

Desde la detección, la Dirección General Salud Pública del SCS, Sanidad Exterior, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y las administraciones y organismos competentes acordaron continuar con los trabajos de vigilancia entomológica en la zona de detección. También se han tomado las medidas necesarias para evitar el asentamiento de estos vectores en el archipiélago.

En este sentido, también se informó a los profesionales sanitarios de la red asistencial sobre los riesgos a tener en cuenta. Tanto en la atención al ciudadano y el modo de comunicar datos acerca del vector y su picadura.

Desde 2013, Canarias dispone de un Sistema de Vigilancia Entomológica, coordinado por la Dirección General de Salud Pública en colaboración con el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y de Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna (ULL). El objetivo es detectar precozmente la posible aparición de mosquitos invasores.

Erradicados en Fuerteventura, La Palma y varios barrios de Tenerife

Anteriormente, en 2019, 2023 y 2024 se declararon superados los episodios y erradicados los mosquitos Aedes aegypti de Fuerteventura, La Palma y el barrio de El Toscal (Santa Cruz de Tenerife), respectivamente. En marzo de 2025 se dio por cerrado el episodio por Aedes albopictus en un invernadero de Tacoronte y en julio de ese mismo año se dio por erradicado el mosquito Aedes albopictus en el barrio de la Vuelta de los Pájaros, en la capital tinerfeña.

Además, continúan abiertos los episodios por detección de ejemplares de Aedes albopictus en el aeropuerto Tenerife Sur y en el municipio de Tuineje, en Fuerteventura, y de Aedes aegypti en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, así como en el Muelle Santa Catalina y en el barrio de Piletas, en Las Palmas de Gran Canaria.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recuerda que, según el protocolo, deben pasar 18 meses sin detectar la presencia del mosquito para dar por cerrado el episodio.

Sanidad solicita la colaboración ciudadana y ante cualquier sospecha sugiere enviar fotos de posibles Aedes o imágenes de fuertes reacciones inflamatorias por picaduras si se produjeran, a la cuenta de correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org, indicando el lugar geográfico en el que se ha localizado y un número de teléfono de contacto.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recuerda la importancia de la vigilancia entomológica como estrategia principal para evitar la introducción de especies invasoras en el archipiélago, así como para evitar el establecimiento de estas especies, una vez se detectan en cualquier punto de entrada.