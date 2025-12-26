El accidente, en el que ha resultada fallecida una motorista, ocurrió en sentido sur de la TF-1 a la altura de Granadilla de Abona, en Tenerife

Las largas retenciones que se han generado esta tarde en la TF-1 están provocadas por un accidente en el que ha fallecido una mujer. Ocurrió pasadas las seis de la tarde de este viernes, en el sentido sur de la vía, a la altura del polígono industrial de Granadilla de Abona, en Tenerife.

A las 18:09 de la tarde, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de una colisión entre una guagua y una motocicleta cuya ocupante, de 34 años, se encontraba atrapada bajo la guagua.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Bomberos del Consorcio de Tenerife liberaron a la afectada de donde se encontraba atrapada tras el impacto. El personal del SUC comprobó que la motorista presentaba lesiones incompatibles con la vida por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La Guardia Civil se encargó de instruir la diligencias correspondientes y regular el tráfico en la vía ya que el accidente originó retenciones en la carretera en sentido sur.