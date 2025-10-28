ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Un motorista herido tras colisionar con un camión en Tenerife

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El suceso ocurrió en la autopista TF-5, a la altura del kilómetro 6 en dirección norte, en el municipio de La Laguna

Un motorista de 28 años resultó herido de carácter moderado tras colisionar con un camión en la autopista TF-5, a la altura del kilómetro 6 en dirección norte, en el municipio tinerfeño de La Laguna.

Una menor resulta herida al chocar un camión y una moto en Granadilla de Abona
Imagen de archivo

El suceso ocurrió a las 15:11 y el herido, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, y le trasladaron posteriormente en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios tras recibir el aviso a la hora indicada y el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) prestó la asistencia inicial al motorista herido para su posterior traslado a bordo del vehículo sanitario.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

2-1 | CD Extremadura vs UD Las Palmas | Copa del Rey 25-26

El Cabildo de Gran Canaria reactiva el Plan Insular de Pavimentación para mejorar calles municipales

0-4 | RSD Alcalá vs CD Tenerife | Copa del Rey 25-26

El programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama del SCS realiza más de 109.000 mamografías en 2024

El PP exige al Gobierno que cumpla con los pagos del descuento de residentes

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025