Un motorista herido tras colisionar con un camión en Tenerife

El suceso ocurrió en la autopista TF-5, a la altura del kilómetro 6 en dirección norte, en el municipio de La Laguna

Un motorista de 28 años resultó herido de carácter moderado tras colisionar con un camión en la autopista TF-5, a la altura del kilómetro 6 en dirección norte, en el municipio tinerfeño de La Laguna.

Imagen de archivo

El suceso ocurrió a las 15:11 y el herido, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, y le trasladaron posteriormente en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios tras recibir el aviso a la hora indicada y el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) prestó la asistencia inicial al motorista herido para su posterior traslado a bordo del vehículo sanitario.