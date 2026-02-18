ES NOTICIA

Movistar sufre una caída en los servicios de fijo y móvil que ofrece a las pymes

RTVC / EFE
RTVC / EFE

La caída afecta a miles de usuarios de pymes en todo el territorio nacional

Una persona usando el teléfono móvil
Movistar sufre una caída en los servicios fijo y móvil que ofrece pymes.

Movistar, de la compañía Telefónica, ha sufrido una caída en sus servicios fijo y móvil que ofrece a pymes y que afecta a miles de usuarios a nivel nacional, según han informado fuentes conocedoras.

En la red social X, Movistar ha informado de esta incidencia a varios usuarios que se han quejado y ha asegurado que trabaja para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Fuentes conocedoras han asegurado que la incidencia afecta al servicio fijo y móvil que la compañía ofrece a Pymes a nivel nacional.

El problema se ha originado después de las ocho de la mañana, según el portal Downdetector, que ofrece en tiempo real las interrupciones en todo tipo de servicios, y ha reportado avisos de usuarios pasadas las ocho de la mañana de este miércoles.

