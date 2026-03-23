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Un obrero en estado grave tras una caída en Arrecife

RTVC / EFE
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El operario ha sido atendido en el lugar por efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y del Servicio de Urgencias Canario

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Un obrero en estado grave tras una caída en Arrecife

Un trabajador de la construcción se encuentra en estado grave tras sufrir una caída en la mañana de este lunes en una obra situada en la calle Rafael González Negrín en Arrecife, según han confirmado fuentes sanitarias.

El operario cayó en el rellano de una escalera. Efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo atendieron en el lugar.

Fue inmovilizado y trasladado en ambulancia al hospital. En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Local, que colaboraron durante la intervención.

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