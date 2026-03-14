El presunto autor habría contactado con el menor a través de una aplicación de mensajería instantánea, donde le habría hecho la propuesta

Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de recurso Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional en Arrecife han detenido a un hombre, de 69 años, como presunto autor de un delito contra la libertad e indemnidad sexual de un menor de 16 años.

La investigación se desarrolló a finales de enero, por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Arrecife, tras tener conocimiento de los hechos a través de la dirección de un centro de menores de la isla, según ha informado el cuerpo de seguridad.

Según detallan los agentes, el detenido se aproximó en su vehículo a un menor que se encontraba esperando el transporte público en las inmediaciones del centro, con la excusa de ofrecerse para acercarlo a su destino, aprovechando el trayecto para intercambiar con el menor los números de teléfono.

Esa misma noche, el adulto contactó con el menor a través de una aplicación de mensajería instantánea, donde presuntamente le propuso mantener relaciones sexuales.

El menor rechazó dichas propuestas de forma expresa, y ante la negativa, el hombre le solicitó el contacto de otros jóvenes del centro, petición que también fue rechazada.

El centro comunicó los hechos

Tras conocer lo ocurrido, la dirección del centro puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional. Asimismo, los agentes encargados de la investigación, tomaron declaración al menor y analizaron las conversaciones mantenidas en el teléfono móvil, lo que permitió identificar plenamente al presunto autor de los hechos.

Una vez realizadas las gestiones oportunas, el pasado 13 de febrero los agentes localizaron al investigado y procedieron a su detención con el objetivo de garantizar la protección del menor y evitar posibles riesgos para otros jóvenes.

Finalizadas las diligencias policiales, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó como medidas cautelares la prohibición de comunicarse y de aproximarse al menor víctima.