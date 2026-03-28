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El Cabildo de El Hierro coordina el despliegue de nuevos cables submarinos

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El proyecto incluye dos cables submarinos, uno hacia Tenerife, impulsado por la empresa Canalink y otro hacia La Palma, junto a Telefónica

El Cabildo de El Hierro coordina el despliegue de nuevos cables submarinos que conectarán la isla con La Palma y Tenerife. Una actuación que es clave para mejorar las comunicaciones y el futuro digital de la isla.

Informa. RTVC.

Con el comienzo de los trabajos de la carretera HI-3, es decir, la del aeropuerto, ya se están realizando las zanjas para instalar la fibra óptica y evitar futuras obras.

El proyecto incluye dos cables submarinos, uno hacia Tenerife, impulsado por la empresa Canalink y otro hacia La Palma, junto a Telefónica
Imagen archivo RTVC.

Comunicaciones más seguras

El proyecto incluye dos cables submarinos, uno hacia Tenerife, impulsado por la empresa Canalink y otro hacia La Palma, junto a Telefónica. Se trata de una infraestructura que garantizará unas comunicaciones más seguras y modernas para la isla.

Además, el cable actual ya cuenta con 25 años, por lo que esta renovación era necesaria. Se espera que los trabajos estén finalizados a finales de este año 2026.

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