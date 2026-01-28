Muere un bañista tras ser rescatado del mar en el Puerto de la Cruz

El cuerpo fue localizado a treinta metros de la playa de Punta Brava, en el norte de Tenerife

Un hombre ha fallecido este martes mientras se bañaba en el mar en la zona de Punta Brava, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 del Gobierno canario.

El 112 recibió la llamada de varios testigos avisando de la presencia del cuerpo flotando / 112 Canarias

A las 15:00 el 112 recibió una alerta en la que varios testigos decían ver un cuerpo flotando en el mar a unos 30 metros de la playa de Punta Brava.

Tras activar los recursos de emergencia, un equipo de socorristas en colaboración con los bomberos llegaron por mar hasta el afectado antes de que llegaran los helicópteros de rescate a la zona y trasladaron al afectado a la orilla, donde ya se encontraban los recursos sanitarios.

El personal de SUC comprobó que el bañista se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas que no dieron resultado y solo pudieron confirmaron su fallecimiento.

Efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad colaboraron en el dispositivo

En el momento del suceso, Tenerife se encontraba en situación de prealerta por fenómenos costeros y todo el archipiélago lo estará a partir de esta medianoche, tras un fin de semana en el que se han producido varios rescates y el fallecimiento de un turista estadounidense en Lanzarote.