El Gobierno activa el plan de emergencia por posible vertido contaminante del barco hundido en Ibiza

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha activado el PLATERBAL (Plan Territorial de Protección Civil de las Illes Balears) en el nivel 0 como consecuencia del hundimiento de un buque cargado de gasóleo. Un tripulante ha muerto y seis más han resultado heridos leves tras el hundimiento de la embarcación, que transportaba alrededor de 1,2 millones de litros de crudo, a unas 25 millas náuticas de Ibiza, ha informado el 112 de las Islas Baleares. EFE

El Gobierno nacional, a través de la Dirección de la Marina Mercante, ha activado el nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional por posible vertido contaminante del gasóleo contenido en el barco hundido a 25 millas de Ibiza (Baleares), un naufragio que ha costado la vida a uno de los 17 tripulantes del buque.

Así lo han confirmado fuentes del operativo desplegado tras el hundimiento del barco, el Med Enre, un carguero con bandera de Malta que navegaba desde Algeciras hasta Barcelona. Transportaba 1,2 millones de litros de combustible y, según el portal de rastreo marítimo Vessel Finder, tiene una eslora (longitud) de 119 metros y fue construido en 2019.

El nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional implica el despliegue de medios estatales extraordinarios para contener y combatir un vertido que puede afectar gravemente al ecosistema marino y al litoral.

Salvamento Marítimo

Salvamento Marítimo ha movilizado al barco Clara Campoamor, especializado en la gestión de derrames contaminantes, que se dirige al lugar del hundimiento, donde ya se encuentra otra embarcación del servicio de emergencias, la Salvamar Talia. Además, un avión de Salvamento Marítimo sobrevuela la zona para confirmar si se ha producido vertido de combustible al mar y cuantificar su alcance.

De los diecisiete tripulantes que viajaban a bordo del barco, siete han sido trasladados a Ibiza, entre ellos el marinero fallecido, que tenía 46 años y era de origen turco. Los otros seis heridos, atendidos en el hospital Can Misses y en la clínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, presentaban heridas leves e hipotermia.

De los diez tripulantes restantes, cinco han sido trasladados a Valencia. Los otros cinco han quedado en buen estado a bordo de una embarcación de rescate que intervino en la emergencia por su proximidad a la zona.

En las labores de rescate han participado tres helicópteros de Salvamento Marítimo procedentes de Palma, Valencia y Tarragona. También varios barcos de este mismo organismo y otros barcos mercantes que se encontraban cerca de la zona.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha mostrado en la red social X su preocupación por el accidente. Y ha manifestado sus condolencias a la familia del tripulante fallecido. En términos similares se ha expresado la presidenta del Congreso, Francina Armengol.