«Infatigable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos en curso y futuros», indicó el grupo empresarial

El diseñador italiano Giorgio Armani ha fallecido este jueves con 91 años, según ha informado el Grupo Armani mediante un comunicado «con infinita tristeza» por decir adiós a «su creador, fundador e incansable fuerza motriz».

Muere a los 91 años el modista Giorgio Armani. Europa Press.

«El Señor Armani, como siempre le llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Infatigable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos en curso y futuros», indicó el grupo empresarial en su nota de prensa.

«A lo largo de los años, Giorgio Armani ha creado una visión que se expandió desde la moda a todos los aspectos de la vida, anticipándose a los tiempos con extraordinaria claridad y pragmatismo», añadió la nota.

El texto elogió del diseñador su «curiosidad incansable y una profunda atención al presente y a las personas». «A lo largo de esta trayectoria, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos», se agregó.