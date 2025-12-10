Muere Robe Iniesta, el líder de Extremoduro, a los 63 años

El líder de Extremoduro recibirá un homenaje en Plasencia para que sus seguidores puedan despedirse del artista

Robe Iniesta, líder de Extremoduro, fallece a los 63 años

El músico extremeño Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, ha fallecido a los 63 años. Lo ha infirmado este miércoles su agencia de comunicación en un comunicado.

«Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones«, han escrito. Lo han hecho en la nota publicada en la página web, que no informa sobre la causa de la muerte.

En los próximos días darán a conocer el lugar de Plasencia y la hora a la que tendrá lugar el homenaje para despedir al artista.

Enfermedad

Iniesta era el vocalista y compositor de Extremoduro y líder actualmente de la banda Robe. En noviembre de 2024 canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira ‘Ni Santos ni Inocentes’ tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.

Como detalló el comunicado remitido a los medios ante la suspensión de los conciertos, dicha afección le obligó a guardar «reposo absoluto».

Iniesta agradeció a toda la gente que fue a verles «en esta gira tan bonita» y que tanto disfrutaron. Además garantizó que «las ganas de volver» no se las quitaba «nada».

Icono de la música

Robe Iniesta (Plasencia, 1962) es considerado como uno de los grandes iconos de la música española. Es conocido principalmente a su papel fundamental como vocalista y compositor de Extremoduro desde la fundación de la banda en 1987.

En sus más de 30 años de carrera dejaron 11 álbumes de estudio y canciones para el recuerdo. Su nuevo proyecto, Robe, comenzó su andadura discográfica con ‘Lo que aletea en nuestras cabezas’ en 2015, muy valorado de nuevo por la crítica. A este le siguió una etapa muy fructífera con un directo (‘Bienvenidos al temporal’, en 2018) y tres discos de estudio más: ‘Destrozares, canciones para el final de los tiempos’ (2016), ‘Mayéutica’ (2021) y ‘Se nos lleva el aire’ (2023).