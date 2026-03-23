El accidente mortal se produjo en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria
Un motorista ha fallecido tras colisionar con la mediana en la Avenida Marítima, a la altura del parque Santa Catalina, de Las Palmas de Gran Canaria.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió varios avisos a las 18:44 horas de este domingo y movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, pertenecientes al Servicio de Urgencias Canario (SUC), y a efectivos de la Policía Local.
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Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos del SUC tan solo pudieron confirmar la muerte del hombre y la Policía Local procedió a acordonar la zona e instruyó las diligencias oportunas.