InicioNoticias

Muere un motorista al colisionar con la mediana en Las Palmas de Gran Canaria

RTVC / EFE
RTVC / EFE

El accidente mortal se produjo en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Los cinco heridos fueron trasladados al Hospital General de Fuerteventura / RTVC
Ambulancia del SUC.

Un motorista ha fallecido tras colisionar con la mediana en la Avenida Marítima, a la altura del parque Santa Catalina, de Las Palmas de Gran Canaria.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad recibió varios avisos a las 18:44 horas de este domingo y movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, pertenecientes al Servicio de Urgencias Canario (SUC), y a efectivos de la Policía Local.

Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos del SUC tan solo pudieron confirmar la muerte del hombre y la Policía Local procedió a acordonar la zona e instruyó las diligencias oportunas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

CC no apoyará el decreto anticrisis hasta que se garantice una «compensación financiera para Canarias»

Comienza a operar el tercer helicóptero medicalizado de Canarias con sede en Fuerteventura

Tenerife impulsa una constelación de satélites para gestionar emergencias y el medio ambiente

Dos fallecidos tras las colisión entre un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York

Registradas 1.013 incidencias en Canarias, especialmente en Gran Canaria