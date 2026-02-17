Los fallecidos son cinco adolescentes, aunque por el momento no se ha determinado sus edades

Cinco jóvenes han muerto y otras cinco personas han resultado heridas de carácter leve en un incendio registrado en un bloque de pisos en la localidad barcelonesa de Manlleu, han informado los Bomberos de la Generalitat.

Vista del edificio de Manlleu (Barcelona) en cuya azotea se encontraba el trastero en el que anoche fallecieron cinco adolescentes. EFE/Siu Wu

El siniestro se declaró alrededor de las 21:00 horas del lunes en un inmueble de la calle Montseny. Las llamas afectaron a un trastero situado en la quinta planta (azotea) del edificio. Pese a que los Bomberos de la Generalitat lograron extinguir el fuego en apenas 30 minutos, dándolo por controlado a las 21:41 horas, el desenlace fue fatal para los ocupantes del habitáculo.

Al acceder al interior, los equipos de rescate localizaron a cinco víctimas mortales. Los servicios sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) no pudieron hacer nada por salvar sus vidas. Además, se atendió a cuatro personas por heridas leves; tres fueron dadas de alta en el lugar y una cuarta rechazó el traslado hospitalario.

Varios mossos d’esquadra en la puerta del edificio de Manlleu (Barcelona). EFE/Siu Wu

Conmoción en los institutos locales

A lo largo de la mañana se ha confirmado que las víctimas son cinco varones jóvenes, con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. Según fuentes cercanas, tres de ellos eran alumnos del Instituto Antoni Pous y dos del Institut del Ter, ambos centros educativos del municipio.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas exactas del fuego. Las primeras hipótesis descartan que el trastero se usara como infravivienda y apuntan a un accidente en un local que servía de «lugar de reunión» para el grupo de amigos. Se investiga si la combustión de un colchón pudo generar la densa humareda que resultó letal.

Luto oficial

El Ayuntamiento de Manlleu ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio ante el consistorio. El alcalde, Arnau Rovira, se ha mostrado desolado por el suceso, que ha dejado «destrozada» a la comunidad local.

Las muestras de condolencia no se han hecho esperar. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha declarado «conmocionado» por la tragedia y ha trasladado su pésame a las familias de las víctimas, agradeciendo asimismo la rápida actuación de los equipos de emergencia.