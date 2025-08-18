Ocho de los fallecidos eran usuarios vulnerables de la vía: cinco motoristas, un ciclista y dos peatones

El puente de agosto deja 13 muertos, uno en Tenerife, en las carreteras españolas, de los que 8 eran usuarios vulnerables de la vía: cinco motoristas, un ciclista y dos peatones.

El puente de agosto deja 13 muertos, uno en Tenerife, en las carreteras españolas. Imagen de archivo de una carretera en Tenerife.

Así lo señala el informe de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico, cuando se esperaban siete millones de desplazamientos.

El domingo, el último día del puente, fue la jornada en la que se registraron más accidentes y fallecidos, 6 siniestros y seis personas muertas.

El jueves, arranque de la operación salida, murieron cuatro personas en cuatro accidentes, mientras que el sábado una persona murió y el sábado fueron dos los fallecidos en dos siniestros.

696 fallecidos en lo que va de año en carreteras

Siete de los siniestros ocurrieron en vías convencionales y otros 6 en autopistas o autovías.

Estos siniestros tuvieron lugar en Jaén, Alicante, Segovia, Valencia, La Rioja, Ávila, Badajoz, Girona, Granada, Santa Cruz de Tenerife y Valladolid.

Un total de 696 personas han muerto en las carreteras españolas en lo que va de año, con datos actualizados a 17 de agosto.