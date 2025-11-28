Tras diez días de evento, la Muestra de Cine de Lanzarote llegará a su fin este fin de semana con la entrega de premios
Después de diez días de intensa actividad cultural, la decimoquinta Muestra de Cine de Lanzarote llegará a su fin este fin de semana, cerrando una edición marcada por el gran interés del público y una programación centrada en un elemento tan esencial como inspirador: el agua.
Este año, las charlas, proyecciones y encuentros han girado en torno a este eje temático, que ha generado un amplio debate y ha llenado las salas en todos los municipios de la isla. Las secciones habituales de reflexión y diálogo, como Trasfoco, Cruce de Caminos o las distintas conferencias, volvieron a ser las más concurridas, impulsadas por el entusiasmo de ponentes, cineastas y asistentes.
Mañana, en la sala Buñuel, se darán a conocer los ganadores de la sección oficial, poniendo el broche final a una edición que consolida a la Muestra como uno de los acontecimientos culturales más relevantes del archipiélago.