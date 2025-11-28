Tras diez días de evento, la Muestra de Cine de Lanzarote llegará a su fin este fin de semana con la entrega de premios

Muestra de Cine de Lanzarote

Después de diez días de intensa actividad cultural, la decimoquinta Muestra de Cine de Lanzarote llegará a su fin este fin de semana, cerrando una edición marcada por el gran interés del público y una programación centrada en un elemento tan esencial como inspirador: el agua.

Este año, las charlas, proyecciones y encuentros han girado en torno a este eje temático, que ha generado un amplio debate y ha llenado las salas en todos los municipios de la isla. Las secciones habituales de reflexión y diálogo, como Trasfoco, Cruce de Caminos o las distintas conferencias, volvieron a ser las más concurridas, impulsadas por el entusiasmo de ponentes, cineastas y asistentes.

Mañana, en la sala Buñuel, se darán a conocer los ganadores de la sección oficial, poniendo el broche final a una edición que consolida a la Muestra como uno de los acontecimientos culturales más relevantes del archipiélago.