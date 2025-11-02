ES NOTICIA

Una mujer herida tras el incendio de un vehículo en un garaje en La Laguna

Los hechos tuvieron lugar en la calle Marcos del Castillo González del municipio lagunero

Una mujer resulta herida en el incendio de un vehículo en un garaje en el municipio de La Laguna, en Tenerife.

Los hechos tuvieron lugar este domingo a las 15:16 horas en la calle Marcos del Castillo González del mencionado municipio. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre los hechos.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar. Una vez allí, los bomberos solicitaron el desalojo del edificio, extinguieron el fuego y ventilaron el garaje.

Intoxicación por humo

La mujer afectada, de 47 años, presentaba en el momento de la asistencia una intoxicación por inhalación por humo de carácter moderado, por lo que se procedió a su traslado al centro de salud La Laguna-Mercedes.

Efectivos policiales garantizaron la seguridad de la zona y colaboraron con el resto de recursos.

