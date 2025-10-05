Una mujer herida en el incendio de una vivienda en el Puerto de la Cruz

La mujer de 42 años tuvo que se trasladada a un centro hospitalario por intoxicación de humo de carácter leve

El incendio de la vivienda se produjo en la Calle Juan de Tejera del Puerto de la Cruz (Tenerife) en torno a las 9:00 de la mañana de este domingo.

La vivienda se encontraba ubicada en la segunda planta de un edificio y el fuego se originó en la habitación de una vivienda. Afortunadamente no se propagó por las viviendas colindantes.

El equipo de emergencias que se trasladó hasta el incendio tuvo que atender a la mujer de 42 años que presentaba intoxicación por inhalación de humo de carácter leve. Tras ser atendida fue trasladada en ambulancia del SUC a Hospiten Bellevue.

Por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio de la vivienda.