ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Una mujer resulta herida de carácter moderado tras ser atropellada en Tenerife

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La afectada que ha resultado herida de carácter moderado por un atropello en Barranco grande ya se encuentra en el hospital

https://rtvc.es/los-medicos-temporales-desconvocan-la-huelga/
Una mujer resulta herida de carácter moderado tras ser atropellada en Barranco Grande

Una mujer de 22 años ha resultado herida de carácter moderado este miércoles tras ser atropellada por un vehículo en la carretera del sur de Tenerife. El suceso ocurrió a la altura de la zona de Barranco Grande, según informaron los servicios de emergencia.

Tras recibir el aviso, los recursos sanitarios se desplazaron rápidamente al lugar del incidente, donde atendieron a la afectada. La víctima presentaba diversas lesiones de carácter moderado, por lo que fue estabilizada y posteriormente trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria para recibir atención especializada.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el atropello.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Rodríguez asegura que Canarias cerrará 2025 con más de 5.000 nuevas viviendas públicas

Canarias recibió 12,8 millones de turistas extranjeros hasta octubre

Gyozpacho con cochinillo negro | Receta ‘Como en casa’

Vuelca una hormigonera en la LZ-2 frente al aeropuerto

3-0 | España conquista su segunda Liga de Naciones

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025