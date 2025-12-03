La afectada que ha resultado herida de carácter moderado por un atropello en Barranco grande ya se encuentra en el hospital

Una mujer de 22 años ha resultado herida de carácter moderado este miércoles tras ser atropellada por un vehículo en la carretera del sur de Tenerife. El suceso ocurrió a la altura de la zona de Barranco Grande, según informaron los servicios de emergencia.

Tras recibir el aviso, los recursos sanitarios se desplazaron rápidamente al lugar del incidente, donde atendieron a la afectada. La víctima presentaba diversas lesiones de carácter moderado, por lo que fue estabilizada y posteriormente trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria para recibir atención especializada.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el atropello.