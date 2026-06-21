El personal sanitario trasladó a la afectada de 39 años al Hospital Doctor Negrín tras ser liberada por los bomberos

Una mujer de 39 años sufrió heridas graves tras volcar su coche en Santa Lucía de Tirajana. El accidente ocurrió a las 14:36 horas en la Avenida del Atlántico de este municipio de Gran Canaria. Los servicios de emergencia acudieron rápido al lugar para rescatar y atender a la víctima.

Una mujer sufre heridas graves tras volcar su coche en Gran Canaria / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso a la hora indicada. Los alertantes comunicaron que un coche había volcado en la citada vía pública. Además, los testigos advirtieron que la ocupante permanecía atrapada en el interior del habitáculo.

Por este motivo, el 112 activó con rapidez a los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Los efectivos de rescate aseguraron el vehículo accidentado para evitar riesgos mayores. Posteriormente, los bomberos liberaron a la mujer atrapada mediante maniobras específicas de excarcelación.

Al mismo tiempo, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia medicalizada y otra sanitarizada. El personal médico valoró y asistió a la afectada en el punto del siniestro. Tras lograr su estabilización, los sanitarios ordenaron su traslado urgente debido a las heridas.

Traslado hospitalario y diligencias

La paciente presentaba un politraumatismo de carácter grave en el momento inicial de la asistencia. Por lo tanto, una ambulancia sanitarizada del SUC la evacuó directamente al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Allí ingresó para recibir atención médica especializada.

Por otra parte, los agentes de la Policía Local realizó el atestado correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.