Los servicios de emergencia no lograron reanimar a la menor tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Playa Blanca

Una niña de cuatro años falleció este sábado en Playa Blanca tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un hotel de Yaiza. El Centro Coordinador de Emergencias recibió la alerta a las 13:30 horas y activó de inmediato los recursos sanitarios y policiales en la zona. Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación avanzadas, pero desgraciadamente solo pudieron confirmar la muerte de la menor.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El personal del hotel rescató a la pequeña del agua con claros signos de ahogamiento. Por este motivo, los testigos llamaron rápidamente al servicio de emergencias para solicitar asistencia médica urgente.

Mientras los recursos viajaban al lugar, un enfermero del Servicio de Urgencias Canario atendió la llamada. Este profesional identificó que la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Por consiguiente, el enfermero ofreció indicaciones precisas al socorrista mediante teleasistencia. El trabajador del complejo turístico inició así las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas.

Una niña de 4 años muere al sufrir un ahogamiento en una piscina de Lanzarote / SUC Canarias

Despliegue de los servicios sanitarios

El Centro Coordinador de Emergencias movilizó dos ambulancias y también un helicóptero medicalizado. Los profesionales del Servicio de Urgencias Canario llegaron al complejo hotelero en pocos minutos.

A partir de ese momento, el personal sanitario continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Los médicos aplicaron todas las técnicas disponibles durante un tiempo prolongado.

A pesar de los esfuerzos, el equipo médico no obtuvo un resultado. Finalmente, los sanitarios confirmaron el fallecimiento de la menor en el mismo recinto.

Colaboración policial y judicial

Los bomberos de Lanzarote y la Policía Local acudieron con rapidez al entorno del hotel. Los efectivos aseguraron una zona libre de obstáculos en los alrededores de la costa.

Gracias a esta actuación, el helicóptero medicalizado pudo realizar las maniobras de aterrizaje y despegue con seguridad. La coordinación entre los cuerpos de seguridad facilitó el trabajo sanitario.