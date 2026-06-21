Un helicóptero del GES evacuó al afectado de 50 años tras sufrir un accidente grave en la carretera GC-550

El Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) rescató este domingo a un ciclista de 50 años tras precipitarse a un barranco en Agüimes. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 activó el operativo a las 10:57 horas tras recibir la alerta ciudadana.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Un helicóptero medicalizado trasladó al afectado en estado crítico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El dispositivo de seguridad desplegado en la GC-550 estabilizó a la víctima en el lugar del accidente antes de su traslado aéreo. A continuación, los diferentes recursos coordinados ejecutaron las tareas de auxilio en una jornada marcada por la rápida intervención.

Caída y rescate aéreo

El ciclista cayó por un barranco junto al kilómetro 7 de la mencionada carretera de Gran Canaria. Por este motivo, los rescatadores del helicóptero del GES accedieron de forma inmediata hasta el punto exacto del accidente.

Asimismo, los operarios colaboraron intensamente con el personal sanitario para realizar la evacuación de la víctima. Por consiguiente, el helicóptero izó al afectado para trasladarlo de forma segura hasta una zona de transferencia.

Asistencia y traslado crítico

En el lugar seguro esperaban las ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y un helicóptero medicalizado. Por lo tanto, los facultativos valoraron las lesiones y prestaron la primera asistencia al herido.

El ciclista presentaba politraumatismos de carácter grave en el momento inicial de la atención. Por esa razón, el equipo médico del helicóptero del SUC estabilizó al paciente antes de emprender el vuelo al hospital.

Coordinación policial y de bomberos

Los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria también participaron de forma activa en el siniestro. Además, los efectivos habilitaron y aseguraron la zona de toma de tierra de los helicópteros.

Del mismo modo, la Policía Local colaboró en el control del espacio y facilitó el trabajo de los sanitarios. Finalmente, la Guardia Civil intervino en el dispositivo del barranco y confeccionó el correspondiente atestado sobre el suceso.