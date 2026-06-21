Las obras en Arucas concluirán el viernes 26 de junio con el asfaltado de los tramos de incorporación a la GC-20

La Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias ha anunciado nuevos desvíos de tráfico en el municipio de Arucas (Gran Canaria) entre el 22 y el 26 de junio con motivo de la fase final de las obras de asfaltado de la circunvalación GC-20.

Imagen cedida.

Según ha informado la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha detallado que los trabajos se desarrollarán en horario diurno, entre las 08.00 y las 18.00 horas, para ejecutar la última capa de firme de la carretera.

Glorietas de Visvique y Santidad

En este sentido, la actuación obligará a realizar cortes temporales y a habilitar itinerarios alternativos en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 3+400 y 4+870 de la vía.

La programación de los trabajos ha previsto para el lunes 22 de junio el cierre de los ramales de entrada y salida entre las glorietas de Visvique y Santidad.

Asimismo, el martes 23 de junio las afecciones se trasladarán a los ramales de conexión entre ambas rotondas y al acceso a Santidad desde Cardones, que quedará cerrado a partir de las 09.00 horas para facilitar la fluidez del tráfico a primera hora de la mañana.

Accesos e incorporaciones

Mientras, el miércoles 24 de junio no se realizarán trabajos debido a la festividad de San Juan; y el jueves 25 de junio se actuará sobre la glorieta de Visvique, lo que provocará el cierre temporal de todos sus accesos e incorporaciones, por lo que se han diseñado desvíos alternativos a través de la GC-3, la GC-43 y la GC-303.

Las obras concluirán el viernes 26 de junio con el asfaltado de los tramos de incorporación a la GC-20 y el acceso a Arucas por la glorieta de Santidad.