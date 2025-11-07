Mujer y apicultura se dan cita en La Palma

Las Primeras Jornadas de Mujeres y Apicultura Sostenible en Canarias se celebran estos días en Breña Baja, en La Palma

En Breña Baja, en La Palma, se celebra estos días una cita novedosa con las Primeras Jornadas de Mujeres y Apicultura Sostenible en Canarias. Un encuentro que viene a enriquecer, aún más, el vigésimo primer concurso insular de mieles.

Cartel Iª Jornadas de Mujeres y Apicultura Sostenible en Canarias en La Palma

El concurso insular de mieles que se celebra este sábado estará en esta ocasión reforzado con la celebración de las primeras jornadas mujer y apicultura sostenible, una cita a la que han acudido apicultoras de toda Canarias. Se busca visibilizar el papel de las mujeres en la apicultura, impulsar un modelo productivo más sostenible y fomentar el intercambio de experiencias entre profesionales, investigadoras y apicultoras del archipiélago. En la jornada de este viernes, las profesionales que han intervenido han destacado la importante relación entre la mujer y las abejas.

Programa

Este viernes por la tarde se cierran las jornadas de 17:00 a 17:30 horas, pero mañana sábado continuará el programa:

09:00–09:30 Bienvenida y descripción de la jornada

Bienvenida y descripción de la jornada 09:30–10:45 Mesas redondas simultáneas: escenarios ambientales, sociales, económicos y de género en la apicultura canaria

Mesas redondas simultáneas: en la apicultura canaria 10:45–11:15 Descanso

Descanso 11:15–12:15 Exposición de conclusiones y debate con participantes

Exposición de conclusiones y debate con participantes 12:15–12:45 Taller práctico y cata guiada de mieles canarias

Taller práctico y 12:45–13:30 Lectura del manifiesto final y despedida

y despedida 13:30–15:30 Almuerzo

Almuerzo 16:30–18:30 Actividad complementaria: XXI Concurso Insular de Mieles de Breña Baja

Inscripción y seguimiento

La organización anuncia seguimiento en streaming. En cuanto se publiquen el formulario de inscripción y el enlace de retransmisión, actualizaremos esta entrada.



Organiza y colabora la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria (Gobierno de Canarias) y entidades colaboradoras indicadas en el programa.