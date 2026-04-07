Mujeres tras las cámaras: Asiria Álvarez cataloga el trabajo de 140 creadoras

El volumen, titulado ‘La imagen invisible’, se centra en las creadoras de arte audiovisual y fotografía y se presenta en el CCA Gran Canaria el día 9 de abril (19:00 horas), acompañado de la performance ‘Una y otra’, de Raquel Ponce

El arte audiovisual y la fotografía constituyen herramientas esenciales para documentar, reinterpretar y construir identidades culturales. En este contexto, la contribución de las mujeres a estos campos ha sido y, en ocasiones, sigue siendo invisibilizada. El proyecto ‘La imagen invisible’ que lideró durante el transcurso del pasado año en CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual, la creadora Asiria Álvarez, quien ha centrado gran parte de su labor en el desarrollo de talleres especializados en fotografía feminista, presenta ahora un catálogo como resultado del citado proyecto, que pone el foco en el trabajo de las mujeres tras las cámaras en Canarias, valorando su capacidad de transformación social y cultural mediante la creación artística.

La obra ‘Báltico’, de Sonia Hakansson, incluida en el catálogo

Mirada feminista

La presentación del catálogo será este 9 de abril, en el CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual-, a las 19:00 horas. En este espacio, se dará a conocer el volumen que nace con el objetivo de visibilizar y acercar a la ciudadanía el legado artístico de un total de 140 mujeres -desde las creadoras pioneras hasta las que se han incorporado a las generaciones actuales-, que en el ámbito audiovisual y fotográfico, y desde una mirada feminista y de género, han venido cuestionando con sus heterogéneas propuestas las narrativas que las han relegado a un segundo plano.

Fotograma del corto Talegazo en el que intervino Andrea Marín

El acto de presentación estará acompañado de una performance de la artista, bailarina, actriz y directora escénica, Raquel Ponce. Presentará la acción artística ‘Una y otra’. Se trata de una pieza que trabaja con la repetición y el uso de la palabra como si se tratara de una coreografía verbal que señala la reiteración del borrado, pero también la persistencia de la presencia.

Omisión en los relatos oficiales

Como subraya Álvarez “esta omisión en los relatos oficiales del trabajo de las mujeres creadoras no solo margina su historia, sino que también empobrece la comprensión colectiva de nuestro patrimonio cultural”. Álvarez es coautora y coordinadora del ‘Manual de buenas prácticas para la atención a la mujer rural en materia de igualdad y violencia de género’. También, de la guía ‘Sin Filtros, para un uso saludable de las redes sociales’ (2022), desarrollada para el Área de Juventud del Gobierno de Canarias.

Para la artista, este catálogo, “al abordar la historia y el panorama contemporáneo de la fotografía y el audiovisual en Canarias, no solo se logra reconocer la labor de las mujeres que han trabajado tras las cámaras, sino también subrayar las dificultades y obstáculos que han enfrentado debido a las estructuras de género predominantes en estas industrias. Así, la inclusión de una perspectiva de género es clave para poder cuestionar las narrativas históricas y culturales que han relegado a las mujeres a una posición secundaria”.

Una foto de Elizabeth Lorenzo incluida en el catálogo

La trayectoria de Asiria Álvarez incluye su exposición individual ‘Mala mujer’ para el festival ESPAL (Gran Canaria). También su concurso en la exposición colectiva ‘On Present Time en Glogauair’, celebrada en Berlín (2024). Así como las exposiciones ‘Orgullo de vida’ y ‘Deconstruyendo las violencias machistas’, impulsada para el Cabildo de Gran Canaria.

Performance

Ponce señala que su performance ‘Una y otra’ convierte la palabra en cuerpo y el cuerpo en eco. “Repetir es permanecer. Repetir es ocupar un espacio que tantas veces nos ha sido negado. Una y otra. Otra y una. Hasta que la voz deje de ser excepción y se vuelva historia compartida”, comenta la que fuera miembro activo y cofundadora del colectivo artístico independiente El Hueco y cofundadora de la compañía de nuevas tendencias escénicas Perro Verde«.

Como señala Asiria Álvarez, detrás de su propuesta hay todo un proceso de investigación y recopilación. Este trabajo le ha permitido identificar, documentar y analizar el trabajo que están haciendo las mujeres profesionales del audiovisual y la fotografía de Canarias. Un repaso desde sus inicios hasta la actualidad. “Preservar las obras y sus biografías asegura su accesibilidad en las plataformas oficiales del CCA Gran Canaria, Centro de Cultura Audiovisual, a partir de los que se podrán formular materiales educativos que incluyan talleres en centros escolares con la finalidad de acercar al alumnado al trabajo de estas mujeres creadoras”, concluye Álvarez.