La cita cultural NaturaJazz se llevará a cabo del 7 al 28 de noviembre, con conciertos gratuitos cada jueves y viernes

El MUNA acoge la celebración de la duodécima edición de NaturaJazz

El Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) del Cabildo de Tenerife, acogerá a partir del próximo 7 de noviembre la XII edición del ‘Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza. Naturajazz’. Una cita cultural que se erige como referente para quienes aman la música jazz y la fotografía de naturaleza.

Museos de Tenerife vuelve a organizar la cita anual NaturaJazz, que se desarrollará del próximo 7 al 28 de noviembre. El festival ofrecerá conciertos gratuitos cada jueves y viernes a las 20:00 horas, hasta completar aforo. El público asistente podrá disfrutar de una cuidada selección de proyectos fotográficos acompañados de actuaciones de destacados artistas nacionales e internacionales.

La inauguración del festival tendrá lugar el viernes, 7 de noviembre, combinando la proyección de ‘Pinceladas’, proyecto ganador del certamen fotográfico de esta edición y la actuación del Julien Tassin Trio. Los artistas belgas llevarán al MUNA una propuesta de jazz contemporáneo con influencias del blues moderno y la música africana.

NaturaJazz, un festival que sigue creciendo

El consejero de Cultural del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destacó en la presentación del festival que NaturaJazz «sitúa al MUNA como un referente en la unión entre arte, naturaleza y música». Acha defiende que «NaturaJazz continúa creciento año tras año, atrayendo a artistas internacionales y consolidándose como una plataforma de apoyo al talento local«.

José Carlos Acha defiende que «además de ofrecer conciertos de alto nivel, NaturaJazz invita a observar la biodiversidad del planeta desde una perspectiva artística y científica, promoviendo una mayor sensibilidad ambiental”.

Proyectos recibidos

El concurso de fotografía NaturaJazz ha designado en esta edición un total de 11 proyectos finalistas, seleccionados por un comité especializado entre propuestas recibidas desde España, India, Italia y Argentina. El proyecto ‘Pinceladas’, del fotógrafo José Luis Gigirey, fue el ganador absoluto de esta edición.