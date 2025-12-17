Los municipios turísticos de Canarias hace balance de su gestión en Mogán y anuncia su adhesión a la iniciativa ‘Turismo que Suma’ de Exceltur

Los municipios turísticos de Canarias fijan 2026 que avanza en sostenibilidad y digitalización. AMTC

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) ha marcado como prioridades para 2026 el avance en sostenibilidad, digitalización y mejora de la calidad del empleo en el sector turístico.

Así lo expuso durante su Asamblea General celebrada en Mogán, donde los representantes de los catorce principales destinos del Archipiélago hicieron balance de las actuaciones desarrolladas a lo largo del año.

Entre los principales hitos, la AMTC destacó la ejecución del 50% del proyecto ‘Descarbonización en destino. Soy Canary Green’, impulsado junto a Telefónica.

Sistema de Inteligencia Turística

La iniciativa ha permitido desarrollar un Sistema de Inteligencia Turística, formar a 130 personas en sostenibilidad y llevar a cabo acciones de sensibilización que han alcanzado a más de 390 empresas.

Durante el encuentro también se abordaron los desafíos normativos, sociales y ambientales del sector, con aportaciones a distintas leyes vinculadas al turismo y la vivienda vacacional, así como la necesidad de mejorar la seguridad en las playas y avanzar en movilidad sostenible.

Los alcaldes coincidieron en que el futuro del turismo pasa por adaptarse al cambio climático, gestionar mejor los flujos turísticos y reforzar la calidad del empleo.

Asimismo, la AMTC anunció su participación en la iniciativa ‘Turismo que Suma’ de Exceltur y su presencia conjunta en Fitur 2026, con el objetivo de promover un modelo turístico responsable, inclusivo y regenerativo, y reforzar la cooperación institucional entre los municipios turísticos de Canarias.