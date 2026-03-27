Museos de Tenerife apagará su iluminación para sumarse a la «Hora del Planeta»

El Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) y el Museo de la Ciencia y el Cosmos apagarán la iluminación de sus sedes este sábado, 28 de marzo, entre las 20:30 y las 21:30 horas

Museos de Tenerife, dependiente del Cabildo, se suma este sábado un año más a la iniciativa internacional ‘Hora del Planeta’, con el apagado de la iluminación del Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) y el Museo de la Ciencia y el Cosmos.

La acción tendrá lugar entre las 20:30 y las 21:30 horas. Esta iniciativa, impulsada a nivel global, busca concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de actuar ante los efectos del cambio climático, cada vez más visibles a través de fenómenos como olas de calor intensas, sequías prolongadas o lluvias torrenciales, indica una nota del Cabildo de Tenerife.

Fachada del Museo de la Naturaleza y Arqueología

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destaca que acciones de este tipo permiten visibilizar el compromiso de las instituciones públicas con la sostenibilidad y la protección del entorno, al tiempo que invitan a la ciudadanía a implicarse activamente en la defensa del planeta.

A su vez, recuerda la importancia que tienen los museos “pues desempeñan un papel clave en la sensibilización y educación ambiental de la sociedad”.

Fachada del Museo de la Ciencia y el Cosmos

Otras áreas e instituciones del Cabildo insular también se sumarán a esta acción simbólica, con el apagado de la iluminación de edificios y espacios públicos en apoyo a esta iniciativa global.

Por ello, el consejero pide a todos los municipios que se unan a esta iniciativa para mostrar su compromiso con el medioambiente.

La Hora del Planeta constituye un llamamiento a administraciones, entidades y ciudadanía para adoptar medidas concretas que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático y avanzar hacia un modelo más sostenible.