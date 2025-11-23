Los canarismos son palabras o usos lingüísticos propios de los canarios y canarias
Los canarismos son palabras y expresiones propias del Archipiélago, parte inherente de la identidad de los canarios y canarias.
Fruto de los intercambios culturales y de la historia de las Islas, muchos canarismos se han transmitido de generación en generación y otros surgen de la creatividad cultural.
Sin embargo, los canarismos se encuentran en medio de dos mundos: la globalización y la comparación con la forma de hablar de la Península, frente al impulso del léxico canario gracias a las redes sociales que defienden lo local. ¿El uso de canarismos está en desuso o en pleno auge?
La música urbana, impulso de los canarismos
La catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), María Teresa Cáceres, trata de responder a esta pregunta y señala a la música urbana como elemento clave.
Según Cáceres, esta nueva generación musical ha supuesto el mayor impulso al léxico canario. Artistas, como Don Patricio o Cruz Cafuné utilizan canarismos en las letras de sus canciones. Otros, como Quevedo, también utilizan estrategias para expandir la identidad canaria.
Gracias a esto, se está acercando el léxico canario a las nuevas generaciones, además de proyectarlas más allá del Archipiélago. No obstante, la catedrática señala la importancia de poner en valor el dialecto canario, un habla con una gran riqueza y que cuenta con cerca de 20.000 palabras, a pesar de los mitos y prejuicios que le rodean.