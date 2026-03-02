La Federación Insular y Pirotecnia Piromart crean la Supercopa Piromart de Lucha Canaria, un nuevo torneo que medirá a los campeones de Liga y Copa de las tres categorías

Nace la nueva Supercopa Piromart de Lucha Canaria en Gran Canaria / FLCGC

La Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria y Pirotecnia Piromart S.L. han firmado un acuerdo de patrocinio mediante que dará nombre a una nueva competición oficial que enfrentará a los campeones de Liga y de Copa de las tres categorías insulares.

La Supercopa Piromart de Lucha Canaria es el título de este nuevo torneo que se disputará entre el campeón de Liga y el de Copa de Primera, Segunda y Tercera Categoría, lo que «añadirá atractivo y emoción al calendario insular», según ha informado este lunes la Federación Insular en un comunicado.

«La rúbrica del acuerdo simboliza la unión entre el sector empresarial canario y el deporte vernáculo por excelencia, reforzando el compromiso conjunto con la promoción y el crecimiento de la lucha canaria en la isla«, señala la nota.

Reparto por categorías

La competición nace con una importante dotación económica que «refuerza su carácter competitivo y el respaldo al trabajo de los clubes».

En Primera Categoría se repartirán 3.000 euros, de los cuales 2.000 euros serán para el campeón y 1.000 euros para el subcampeón; en Segunda Categoría la cuantía total ascenderá a 2.250 euros, con 1.500 euros para el campeón y 750 euros para el subcampeón, mientras que en Tercera Categoría se distribuirán 1.500 euros, correspondiendo 1.000 euros al campeón y 500 euros al subcampeón.

El acuerdo muestra que la colaboración público-privada es una «herramienta clave para fortalecer el tejido deportivo insular», así como el valor de que una empresa arraigada en el municipio de Valsequillo impulse una competición que proyecta la identidad canaria a través de la lucha canaria.